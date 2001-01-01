"مظاهرة إلكترونية" تطالب بفك الحصار عن غزة

غزة / سما / الاناضول

تنظيم تظاهرة من ناشطون عبر تطبيق " زووم" لمكالمات الفيديو، لمناقشة الأوضاع في غزة واستذكار أحداث النكبة الفلسطينية.

نظم ناشطون فلسطينيون وأجانب، يوم الأحد تظاهرة إلكترونية، للمطالبة بضرورة الضغط على إسرائيل، لرفع حصارها عن قطاع غزة، في ذكرى النكبة.

و تفرض إسرائيل حصاراً على سكان غزة، البالغ عددهم أكثر من مليوني نسمة، منذ فوز حركة "حماس" في الانتخابات التشريعية، في يناير 2006، وشدّدته في العام التالي، إثر سيطرة حماس على القطاع.

ونظّم الناشطون، هذه التظاهرة، عبر تطبيق "زووم"، الذي أخذ شهرته خلال أزمة جائحة كورونا العالمية.

وأدار هذه الفعالية الالكترونية الناشط السياسي، المتضامن مع فلسطين والمقيم في نيوزيلاندا، جون مينتو.

وأثبتوا مشاركتهم عبر تعلّيق بعض المشاركين الأعلام الفلسطينية إلى جانبهم، بينما ارتدى البعض الآخر قمصانا رُسم عليها العلم أو الكوفية الفلسطينية.

وناقش المشاركون الفلسطينيون من غزة، طبيعة الأوضاع الإنسانية والصحية، التي يمرّ بها القطاع خلال أزمة جائحة كورونا.

و استعرض المشاركين بعضاً من المآسي التي حلت بالفلسطينيين في أحداث النكبة 1948، التي يحتفل الفلسطينيون في الـ15 من مايو الجاري، بذكراها السنوية الـ72.



ويُعرف مصطلح "النكبة" على أنه عملية تهجير الفلسطينيين، من أراضيهم على يد "عصابات صهيونية مسلحة"، عام 1948، ويحتفل بها



و قالت بشائر معمّر الناشطة الفلسطينية من غزة، خلال مشاركتها في التظاهرة : إن كل دول العالم، أغلقت مطاراتها وحدودها، لكن في غزة، الحدود مغلقة بفعل الحصار، والمطار دمّرته الطائرات الإسرائيلية عام 2001، وأما الميناء فهو يستخدم فقط للصيد، ولا يستطيع الفلسطينيون التنقّل عبره.

و أوضحت طبيعة تفاصيل الحياة للناشطين الأجانب، قائلة إن الجامعات بعد الأزمة توجّهت لتقديم محاضراتها الدراسية، للطلبة، الكترونيا.

و أفادت أن بعض الطلاب سعيدون بهذا الوضع، خاصة وأنهم لم يملكوا سابقا تكلفة المواصلات للتوجه إلى الجامعات".