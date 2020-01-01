الصين: أول إصابة بكورونا في ووهان منذ أكثر من شهر

سما / وكالات/

سجّلت ووهان الصينيّة، اليوم الأحد، الإصابة الأولى بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، منذ أكثر من شهر في المدينة التي كانت البؤرة الأولى للوباء.

ورفعت السلطات مستوى الخطر الوبائي في أحد أحياء ووهان، من "ضعيف" إلى متوسط"، بحسب ما أفادت وكالة "فرانس برس" للأنباء.

وأفادت الصين عن 13 إصابة جديدة بكوفيد-19، وهي أول مرة منذ الأول من أيار/ مايو تعلن فيه عن حصيلة يومية تفوق عشر إصابات.

وسجلت الغالبية الكبرى من الحالات الجديدة في شمال شرق الصين حيث فرض الحجر الصحي على مدينة شولان.

وأعلنت اللجنة الوطنية للصحة، اليوم، رصد إصابة جديدة في المدينة التي خضعت لحجر صحي صارم لأكثر من شهرين سعيا لاحتواء الوباء الذي تسبب بنحو 83 ألف إصابة و4633 وفاة في الصين بحسب الأرقام الرسمية، وبعد عدم تسجيل أي إصابة جديدة منذ 3 نيسان/ أبريل في المدينة الضخمة البالغ عدد سكانها حوالى 11 مليون نسمة.

والمريض هو رجل عمره 89 عاما يقيم في حي جونغسيهو بشمال غرب ووهان، وفق السلطات المحلية.

وتعتبر ووهان منطقة "ضعيفة" الخطورة منذ رفع الحجر الصحي عنها في 8 نيسان/ أبريل، وهي تعاود النشاط بشكل تدريجي.

وعاد طلاب السنة الدراسية الأخيرة إلى الصفوف، يوم الأربعاء الماضي، وسط تدابير صحية مشددة وواضعين كمامات، بعد توقف الدراسة أربعة أشهر بسبب الفيروس.

وأقرت الصين السبت بأن الوباء كشف عن "ثغرات" في نظامها الصحي، في وقت تتعرض لانتقادات شديدة من الرئيس الأميركي، دونالد ترامب.