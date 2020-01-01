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البرلمان العربي يرصد الانتهاكات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية

الأحد 10 مايو 2020 07:22 م / بتوقيت القدس +2GMT
البرلمان العربي يرصد الانتهاكات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية


القاهرة /سما/

رصد البرلمان العربي الانتهاكات التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني الأعزل في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وأوضح رئيس البرلمان العربي مشعل السلمي في بيان صدر عنه، اليوم الأحد، أن التقرير الذي أصدره البرلمان بشأن الانتهاكات الإسرائيلية في الاراضى الفلسطينية تضمن استشهاد وإصابة الفلسطينيين على أيدي قوات الاحتلال، واستمرار الحصار والقيود على حرية الحركة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، والاعتقال وممارسة التعذيب وغيره من صنوف المعاملة غير الإنسانية، والضم والاستيلاء على الأراضي بهدف الاستيطان، وهدم البيوت والمنشآت، والانتهاكات في مدينة القدس المحتلة.

وطالب، المجتمع الدولي والمنظمات والاتحادات والبرلمانات الإقليمية والدولية بضرورة التحرك الفوري لتوفير الحماية للشعب الفلسطيني وإيقاف الانتهاكات المستمرة التي ترتكبها قوة الاحتلال يوميا بحقه، منوها إلى أن التقرير تم طباعته بثلاث لغات هي العربية والانجليزية والفرنسية وإرساله للمنظمات والاتحادات والبرلمانات الإقليمية والدولية والدول دائمة العضوية بمجلس الأمن الدولي.

وأعرب رئيس البرلمان العربي، عن أمله أن يُسهم التقرير في الدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني، وأن يكون أداة يتم الاستناد إليها أمام العالم أجمع لرصد وتوثيق هذه الجرائم والانتهاكات والمطالبة بمحاسبة مرتكبي هذه الجرائم البشعة.

#البرلمان العربي #الانتهاكات الاسرائيلية #الاراضي الفلسطينية

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