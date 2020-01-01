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غنام تلتقي المصري وتشيد بمساهمته المجتمعية لإسناد المتضررين من كورونا

الأحد 10 مايو 2020 07:10 م / بتوقيت القدس +2GMT
غنام تلتقي المصري وتشيد بمساهمته المجتمعية لإسناد المتضررين من كورونا


رام الله / سما /

التقت محافظ رام الله والبيرة د.ليلى غنام، اليوم، رجل الأعمال بشار المصري، بحضور أمين سر إقليم حركة فتح في رام الله والبيرة الحاج موفق سحويل، حيث قدم المصري مساهمة مجتمعية لغرفة طوارئ المحافظة لإغاثة الفئات المتضررة من أزمة كورونا.

وشكرت غنام المصري على هذه المساهمة، مؤكدة أن القطاع الخاص الفلسطيني هو الذراع اليمنى للدولة الفلسطينية، وسيبقى سنداً لها وشريكاً في البناء والتطوير، مشيرة إلى أن رأس المال جبان في كل العالم، إلا في فلسطين، فهو مجنون بحب هذا البلد.

وأوضحت غنام أن هذه المساهمة من قبل رجل الأعمال المصري ليست الأُولى، ولن تكون الأخيرة، وهي تأتي في إطار التعاون المشترك مع المحافظة لإسناد الفئات الأقل حظاً في المجتمع، داعية كافة المقتدرين إلى المساهمة بتخفيف الأعباء عن هذه الفئات، خاصة في الشهر الفضيل.

بدوره، أشاد المصري بالعلاقة المتميزة مع محافظة رام الله والبيرة، مؤكداً أنه يتطلع لمزيد من التعاون والعمل المشترك معها، موجهاً شكره للمحافظ غنام لدورها الريادي وعملها الدؤوب بأعلى المستويات خدمة لأبناء الشعب الفلسطيني.

من جانبه، شكر سحويل رجل الأعمال المصري على هذه المساهمة، والمحافظ غنام على تنسيق الجهود من أجل إسناد المتضررين من الأزمة الحالية، مؤكداً أن التكامل بين جميع المؤسسات والقطاع الخاص يفرز نتائج إيجابية خدمة للشعب الفلسطيني.

#محافظ رام الله #ليلى غنام #بشار المصري #كورونا

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