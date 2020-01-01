116 قراراً لمجلس بلدي نابلس خلال آذار

نابلس / سما /

حرص مجلس بلدي نابلس على عقد جلساته خلال شهر آذار، بالرغم من أزمة فايروس كورونا.

وكان القرار الأول للمجلس البلدي في ظل هذه الأزمة العالمية أن يكون المجلس في حالة انعقاد دائم للعمل بشكل حثيث على متابعة كافة التطورات وتقديم اقصى الجهود الممكنة لحماية مدينة نابلس واهلها من تفشي هذا الوباء الخطير.

وتركزت قرارات المجلس في شهر آذار على تقديم كافة التسهيلات للأقسام والعاملين في البلدية ليتمكنوا من القيام بأعمال البلدية.

ومن أهم هذه القرارات تشكيل خلية أزمات ضمت عدداً من أعضاء المجلس البلدي ومجموعة من رؤساء الدوائر ذات العلاقة، والموافقة على الشراء المباشر للمعقمات والمستلزمات الطارئة لمواجهة الفيروس، والموافقة على استخدام مركز الطوارئ الغربي كمركز للفحص والتشخيص لفيروس كورونا، ووضعه تحت تصرف اللجنة العليا للطواقم الصحية.

وتم تمديد مدة تنفيذ العقود مع المقاولين المتعاقدين مع البلدية لاستكمال المشاريع قيد التنفيذ دون أي أعباء مالية.

ووقف المباريات بجمهور في ستاد الملعب البلدي، وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، ووقف النشاطات والتجمعات في المراكز الثقافية التي تستوجب وجود جمهور في قاعات مغلقة.

ومنح إجازات عادية للموظفين الذين يعانون من أمراض مزمنة، إضافة إلى الموظفات الحوامل، ولمن يرغب لتخفيض أعداد الموظفين، وبما لا يتعارض مع مستوى وجودة الخدمة المقدمة.

وفي الأُمور الهندسية، تمت الموافقة على تجهيز مقر الفحص والوقاية من وباء كورونا في مركز الخدمات الغربي، وتنفيذ مدرسة وداد الأدهم تحت إشراف البلدية.

وفي الشؤون المالية، تم اعتماد معادلة التقاعد المقرة من وزارة الحكم المحلي لمن يتقاعد من الموظفين الملتحقين بنظام الهيئات المحلية، ومنح الموظفين مساعدة خدمية بقيمة (100) شيكل بدل أثمان مياه وكهرباء، بعد موافقة وزارة الحكم المحلي على ذلك.

وفي مجال العطاءات، تقرر تمديد عطاء خان الوكالة مع الشركة الثلاثية لمدة ثلاثة أشهر، وبنفس الشروط والقيمة السابقة، وإحالة عطاء تأمين ممتلكات وموجودات ومشاريع البلدية المختلفة ومشروع محطة التنقية الغربية العطاء على شركة محلية.

كما تقررت إحالة عطاء صيانة المصلى والوحدة الصحية في متنزه سما نابلس، وإحالة عطاء تجهيز وتوسعة مكتب تسوية نابلس لاستقبال الموظفين الإضافيين في المجمع التجاري، وإحالة عطاء تزويد البلدية بمادة كلور سائل لتعقيم المياه، وإحالة عطاء صيانة تعبيد الشوارع داخل المدينة.