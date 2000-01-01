"الخارجية": 1355 إصابة و 74 وفاة في صفوف جالياتنا حول العالم

رام الله / سما /

يواصل وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي، بذل الجهود لإعادة العالقين من أبناء شعبنا من مواطنين وطلبة، ويقوم بالتواصل الدائم والتنسيق مع دول الجوار للحصول على الموافقات اللازمة لفتح المطارات والمعابر، وينسق جهوده بشكل مستمر مع الرئيس محمود عباس، ورئيس الوزراء محمد اشتية.

وباتت قضية العالقين والعمل على حلها تطغى بالاهتمام الأكبر لدولة فلسطين وعلى المستويات كافة، في ظل تفشي وباء كورونا بصورة كبيرة من في عدد من عواصم العالم.

أميركا: تسجيل حالة وفاة جديدة بكورونا ليرتفع عدد الوفيات إلى 48

قال فريق العمل المختص بمتابعة أوضاع الجالية في الولايات المتحدة الأميركية، إنه تم تسجيل حالة وفاة جديدة في صفوف الجالية للمواطنة زكية محمد سعيد نصار(70 عاما) في ولاية ميتشغن بسبب فيروس كورونا، ليصبح عدد الوفيات حتى اللحظة 48 حالة، وتم تسجيل 3 إصابات جديدة بفيروس كورونا من أبناء الجالية في ولاية ميتشغن، تم نقل احداها الى المستشفى وحالتان يخضعان للعلاج في الحجر المنزلي، ليصبح عدد الإصابات 720 إصابة.

وأضاف الفريق ان المجلس الفلسطيني الأميركي في مدينة شيكاغو، ومؤسسة الإغاثة الإنسانية (HRF)قام أمس بتوزيع الدفعة الثانية من مشروع السلة الغذائية بواقع 500طرد شمل عائلات مستورة من أبناء الجاليتين العربية والفلسطينية بشكل خاص والجاليات من مختلف الجنسيات في مدينة شيكاغو وضواحيها، وقام مركز النهضة في ولاية إلينوي بتوزيع ما لا يقل عن 300 سله غذائية طيلة ثلاثة أيام في الأسبوع على العائلات المحتاجة.

وأفاد بأن المجلس على تواصل مستمر مع العالقين في الولاية بحكم إغلاق المطارات، ويقوم بتوفير مكان السكن والمواصلات والمستلزمات الأساسية لغاية فتح المطارات، مشيرا إلى تسجيل 7 إصابات جديدة في صفوف الجالية في الولاية منها فتاة في عمر 18 عاما، وشاب في الثلاثينات من عمره ووضعه الصحي خطير ويعيش على أجهزة التنفس، والنادي الفلسطيني الأميركي يقوم حاليا بتوزيع ما لا يقل عن 1000 سلة غذائية على أبناء الجالية.

واكد مكتب الجالية انه يقدم هذه الخدمات مجانا، إضافة الى معاملات الهجرة والترجمة، ويواصل الاتصالات والتنسيق مع جميع المؤسسات والجمعيات الخيرية لتوزيع الوجبات.

الأردن: دخول الدفعة السادسة من العالقين

أكد الفريق المختص بالمتابعة مع اللجنة الفنية لمتابعة تطورات فيروس كورونا انه تم صباح هذا اليوم استئناف دخول المواطنين العالقين في المملكة الأردنية الهاشمية، وتم دخول الدفعة السادسة هذا اليوم ومن ضمنهم المواطنين المقدسيين حملة الهوية المقدسية وجواز السفر الأردني الدائم.

وبين أن منحة التبرعات الماليزية المقدمة للشعب الفلسطيني ستصل مساء هذا اليوم الى مطار الملكة علياء الدولي، ويتابع الفريق التنسيق مع الجهات المختصة لتأمين دخولها الى ارض الوطن ليتم تسليمها الى وزارة الصحة.

الامارات: لا اصابات جديدة بين أفراد الجالية

تواصل سفارة دولة فلسطين لدى دولة الامارات العربية المتحدة متابعتها لأوضاع الجالية والطلبة والعالقين والحالات المصابة للاطمئنان عليهم والوقوف عند احتياجاتهم وتلبيتها وفقاً لإمكانياتها، وتؤكد أنه لم يتم تسجيل إصابات جديدة في صفوفهم ليبقى عدد الإصابات 23 و5 وفيات و6 حالات تعافي.

كما تتابع السفارة شحنة التبرعات التي تقدمت بها شركة نافكو للشعب الفلسطيني في الوطن وللاجئين الفلسطينيين في لبنان وسوريا، والتي تتكون من مواد تعقيم ومضخات تعقيم، وستصل الشحنة الى بيروت يوم 18 الجاري والشحنة الخاصة بالوطن ستصل يوم 17 الى عمان.

وقالت السفارة إن رئيس الهيئة الخيرية الإماراتية خالد الغيلان أجرى اتصالاً هاتفياً هذا اليوم مع سفير دولة فلسطين لدى الامارات المتحدة وأكد ان الهيئة تواصل حملة جمع التبرعات بهدف شراء 20 جهاز تنفس لصالح وزارة الصحة الفلسطينية، وتم الاتفاق بينهما ان تقوم السفارة بأرسال مواصفات أجهزة التنفس المطلوبة من قبل وزارة الصحة الى الهيئة الخيرية.

كما قامت عائلة الكالوتي في الامارات والتنسيق مع سفارة دولة فلسطين بتوزيع طرود غذائية رمضانية في قطاع غزة ضمن حملة فلسطين بتناديكم وبإشراف مؤسسة التعاون.

مصر: استئناف العمل في معبر رفح يوم الثلاثاء حتى الخميس

أعلنت سفارة دولة فلسطين بالقاهرة، أن السلطات المصرية أبلغتها باستئناف العمل في معبر رفح البري في اتجاه واحد لعودة المواطنين المتواجدين داخل جمهورية مصر العربية والراغبين بالعودة الى قطاع غزة بدءاً من يوم بعد غد الثلاثاء حتى الخميس، ووتقدم سفير دولة فلسطين ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية، بالشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي، والأجهزة والسلطات المصرية المعنية، لجهودهم المخلصة في تخفيف الأعباء على أبناء الشعب الفلسطيني.

السعودية: تسجيل حالة وفاة جديدة بين أبناء الجالية

بينت القنصلية العامة لدولة فلسطين في جدة بتسجيل حالة وفاة جديدة في صفوف أبناء الجالية للمواطن سمير عادل مصطفى النخالة المقيم في جدة 63 عاما حيث كان مصابا بفيروس كورونا، وادخل المستشفى لتلقي العلاج وتوفي بسبب الفيروس، علما انه أحد المصابين المسجلين لديها، لترتفع حصيلة الوفيات في الجالية الى 5 حالات، وبلغ اجمالاي عدد الإصابات في صفوف الجالية في السعودية 13، تعافا منها حالتين ليبقى عدد الإصابات 11.

شفاء حالتين كانتا مصابتين بكورونا في النرويج

أوضحت بعثة فلسطين لدى مملكة النرويج، أنه تم شفاء حالتين كانتا مصابتين بالفيروس، وبقية الحالات المصابة والبالغ عددها 5 حالتهم الصحية جيدة، ولم يتم تسجيل اية إصابة جديدة في صفوف أبناء الجالية في النرويج، وتتابع البعثة أوضاع الجالية والطلبة والمصابين للاطمئنان على صحتهم وتقديم اية مساعدة ممكنة لهم.

تسجيل 5 اصابات بكورونا من عائلة واحدة في السويد

أفادت سفارة دولة فلسطين لدى مملكة السويد، بتسجيل 5 إصابات جديدة من عائلة واحدة وتعافي 17 حالة ليبقى عدد الحالات النشطة 16 حالة، مشيرة إلى متابعتها لأوضاع الجالية والطلبة والعالقين والمصابين للاطمئنان عليهم والوقوف عند احتياجاتهم.

عُمان: لا اصابات بفيروس كورونا

افادت سفارة دولة فلسطين لدى سلطنة عُمان بخصوص عملية جمع التبرعات من أبناء الجالية لصالح صندوق وقفة عز أنه تبرع بعض أبناء الجالية بمبالغ محددة كل حسب قدرته وبلغت قيمة ما تم التبرع به 30130 دولار أميركي، مؤكدة انها تتابع باستمرار أوضاع الجالية والطلبة للاطمئنان على صحتهم والوقوف عند احتياجاتهم وتلبية ما تستطيع منها، ولم يتم تسجيل اية إصابة في صفوفهم حتى الآن.

تركيا: السفارة تواصل متابعة اوضاع الجالية والطلبة واللاجئين والعالقين

تواصل سفارة دولة فلسطين لدى الجمهورية التركية متابعة اوضاع الجالية والطلبة واللاجئين والعالقين، للاطمئنان على صحتهم وتقديم كل ما يلزم لسد احتياجاتهم وفقا للإمكانيات المتوفرة سواء اكانت طبية او معيشية او مالية، وتنشط السفارة في متابعة قضية العالقين من الجالية والطلبة الراغبين في العودة الى ارض الوطن سواء الى قطاع غزة او الضفة الغربية بما فيها القدس، خاصة في ظل توفر الامكانية لنقلهم عن طريق شركة الطيران التركية التي ستقوم بتسيير رحلات الى كل من مصر والاردن لإجلاء الرعايا الاتراك.

وأكدت صعوبة الظروف التي يعيشها اللاجئون والعالقون ليس فقط بسبب فيروس كورونا، انما بسبب ضغط الظروف على نواحي الحياة المعيشية والإغاثية والإنسانية والتي باتت تضغط على الجميع بقوة، مبينة أنه تم حصر أكثر من 2000 عالق من المواطنين والطلبة الراغبين في العودة الى ارض الوطن، مما يزيد على 600 من سكان قطاع غزة، وما يزيد عن 1400 من سكان الضفة الغربية بما فيها القدس، علما أن جزءا منهم من المرضى ممن كانوا في تركيا لإجراء عمليات زراعة أعضاء ووضعهم الصحي حساس، وتوفي أحدهم قبل أسابيع وتم دفنه في تركيا بسبب عدم توفر إمكانية السفر. ا

وأفادت بأنها قامت بتوزيع 107 سلة غذائية، وتسديد بدل ايجار سكن لـ 10 اشخاص، إضافة الى الاستمرار في متابعة الشؤون القنصلية من تمديد الجوازات واصدار الوثائق المختلفة، والتقدم الى الجهات التركية بطلبات الاقامة الانسانية، وباشرت القنصلية بعمل الترتيبات الخاصة مع المدارس الفلسطينية في اسطنبول لعقد امتحان الثانوية العامة لهذا العام، وتم الاتفاق على عقد لجنتين سيتقدم للامتحان أمامهما 86 طالب وطالبة، وستقوم وبناء على تكليف وزارة الخارجية الفلسطينية بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم بالإشراف التام على جميع الاجراءات اللوجستية والفنية وغيرها من الاجراءات اللازمة لضمان سير الامتحانات على اكمل وجه، بما في ذلك المتابعة مع الجهات التركية المختصة لتأمين تصريح حركة لجميع الطلبة والمدرسين وطاقم الفنيين خلال أيام فرض حظر التجوال التي تستمر فيها الامتحانات، وتم تشكيل فريق من موظفي القنصلية للتواجد على رأس العمل في المدرستين مكان عقد اللجان يومياً لمراقبة الوضع وتطبيق النظام بشكل عام طيلة أيام الامتحانات.

لا إصابات جديدة بفيروس كورونا في أوساط الجالية في قطر

أفادت سفارة دولة فلسطين لدى دولة قطر، بأها اتخذت كافة الترتيبات الإدارية والفنية المتعلقة بتنفيذ امتحان الثانوية العامة في المدارس الفلسطينية في قطر، بما في ذلك قاعات الامتحانات والملاحظين حسب الأصول، واتخذت جميع الاستعدادات للحفاظ على شروط الصحة العامة في ظل انتشار فيروس كورونا، من حيث التباعد وارتداء الكمامات والقفازات واستخدام مواد التعقيم، وطلبت تركيب بوابات تعقيم في المداخل، وبلغ عدد الطلبة المتقدمين لامتحان الثانوية العامة 15 طالباً وطالبة في القسمين العلمي والادبي.

وبينت أنه لم يتم تسجيل إصابات جديدة بفيروس كورونا في أوساط الجالية، ليبقى العدد الإجمالي 80 إصابة، شفي منها 18 حالة، لتبقى 62 حالة إصابة في الحجر الصحي، وأوضاعها جيدة وتتماثل للشفاء.

الجزائر: لا اصابات بين الطلبة وأبناء الجالية بالكورونا

أكدت سفارة دولة فلسطين لدى الجمهورية الجزائرية، أنه لا توجد اصابات حتى الآن في صفوف الطلبة والجالية الفلسطينية والعالقين، ولا زالت السفارة تدعم اتخاذ التدابير والاجراءات الوقائية وعدم التهاون او التراخي.

وأفادت السفارة بأن الرعايا الفلسطينيين يراجعونها بخصوص امراض مزمنة لديهم ويحتاجون للعلاج، حيث تقوم بالمساعدة والدعم المالي وفقاً لإمكانياتها، كما تقوم بدراسة عشرات طلبات الاعانة المقدمة من عائلات وطلبة.

الكويت: اغلاق قسم الشؤون القنصلية والابقاء على ارقام الطوارئ مفتوحة أمام أبناء الجالية

أفادت سفارة دولة فلسطين لدى دولة الكويت، بأن مجلس الوزراء الكويتي قرر فرض الحظر الشامل من بعد ظهر اليوم الاحد وحتى صباح يوم الاحد 31-5، وبناءً على تعليمات وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي قررت السفارة اغلاق قسم الشؤون القنصلية في هذه الفترة، والإبقاء على ارقام طوارئ السفارة مفتوحة امام أبناء الجالية وعلى مدار الساعة لاستقبال أي حدث او حالة طارئة.

وناشدت السفارة جميع أبناء الجالية في الكويت الالتزام التام بالحظر الشامل وعدم الخروج من المنازل، ومتابعة كل ما يصدر عن وزارتي الداخلية والصحة في دولة الكويت والالتزام التام في التعليمات.

لا اصابات بفيروس كورونا بين أبناء الجلية والطلبة في السودان

أكدت سفارة دولة فلسطين لدى جمهورية السودان، أن أبناء الجالية والطلبة وكوادر السفارة والعالقين بخير وسلامة ولا توجد في صفوفهم اية إصابة بالفيروس، وإنها على تواصل معهم جميعاً.

وناشدت السفارة جميع الجهات المساعدة في حل مشكلة العالقين، كما ناشدت العالقين بتحمل الظروف والتحلي بأعلى درجات الصبر، مؤكدة أنها تقف دائماً وباستمرار الى جانبهم للاطمئنان على صحتهم وتقديم أية مساعدة مالية او غذائية ممكنة.