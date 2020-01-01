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غزة: الإعلان عن توزيع المنحة القطرية للزواج

الأحد 10 مايو 2020 06:38 م / بتوقيت القدس +2GMT
غزة: الإعلان عن توزيع المنحة القطرية للزواج


غزة / سما /

 أعلن أحمد محيسن، وكيل وزارة الشباب والرياضة في قطاع غزة، بدء إجراءات توزيع المنحة الأميرية القطرية للزواج للفئة العمرية من (35) عامًا فما فوق، اعتبارًا من يوم غد الإثنين.

وأوضح محيسن في تصريح صحافي له أن الوزارة حصلت على الموافقة لبدء الترتيبات الفنية لتسليم المنحة التي تبلغ قيمتها مليونا دولار، لعدد (500) شاب سبق لهم التسجيل عبر رابط صندوق دعم الشباب الفلسطيني.

وأشار إلى أن طواقم الوزارة وصندوق دعم الشباب قاموا بالبحث الميداني لجميع المتقدمين للتأكد من دقة البيانات المرفقة، وضمان حصول المستحقين من الشباب لهذه المنحة.

ووجه شكره لدولة قطر أميرًا وحكومةً وشعبًا على دعمهم المتواصل للشعب الفلسطيني، كما شكر اللجان العاملة في الوزارة وصندوق دعم الشباب والحاضنة الشعبية، على دورهم المميز في إنجاز الإجراءات المطلوبة للمشروع.

يذكر أن المنحة القطرية ستوزع على الشباب بقيمة (4000) دولار لكل شاب، من خلال تعليمات سيتم إبلاغهم بها لضمان تسهيل الإجراءات وإجراء مراسم الزواج في أقرب فرصة ممكنة.

#وزارة الشباب والرياضة #قطاع غزة #المنحة القطرية #زواج #غزة

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