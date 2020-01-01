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الكشف عن نتائج فحوصات العامل الذي ألقته شرطة الاحتلال على مدخل قلقيلية

الأحد 10 مايو 2020 06:34 م / بتوقيت القدس +2GMT
الكشف عن نتائج فحوصات العامل الذي ألقته شرطة الاحتلال على مدخل قلقيلية


قلقيلية / سما /

 أظهرت نتائج فحوصات العامل الذي ألقته شرطة الاحتلال فجر الأحد على مدخل قلقيلية الشرقي أنها كانت سلبية.

وقال مكتب محافظ قلقيلية في بيان له، اليوم: "بخصوص الحالة التي أحضرتها شرطة الاحتلال إلى الحاجز مساء أمس، وعليها أعراض السعال والحرارة، تم إجراء الفحوصات اللازمة لها، وهي سليمة ومعافاة".

وكانت الشرطة الإسرائيلية ألقت الليلة الماضية بعامل على مدخل قلقيلية الشرقي القريب من حاجز الياهو 109 وعليه علامات الإرهاق والتعب والشك في اصابته بفيروس كورونا المعدي.

وقالت مصادر محلية خاصة: "بعد إلقاء العامل من قبل سيارة شرطة إسرائيلية قادمة من حاجز ومعبر الياهو 109 توجه العامل، وعليه علامات الإرهاق إلى الحاجز الأمني الفلسطيني على مدخل قلقيلية الشرقي، وخاطب أفراد الأمن عن بُعد بعدم الاقتراب منه لأنه يعاني من أعراض بفيروس كورونا، وعلى الفور تم استدعاء طاقم الطب الوقائي ونقل العامل إلى مركز الحجر الصحي في مدرسة القلب الكبير غربي مدينة قلقيلية لمتابعة حالته الصحية وأخذ العينات منه لفحصها، والتأكد من حالته الصحية".

وذكر العامل حسب المصادر المحلية في قلقيلية أن مشغله الإسرائيلي رفض تقديم العلاج له من خلاله المرافق الصحية الإسرائيلية، بالرغم من إلزام حكومة الاحتلال المشغلين الإسرائيليين بتأمين العمال صحياً، وعلاجهم في المرافق الصحية الإسرائيلية".

يشار إلى أن حوادث التخلص من عمال ظهرت عليهم علامات فيروس كورونا قد تكررت في عدة مناطق في الضفة الغربية.

#قلقيلية #فحوصات مخبرية #العمال #اسرائيل #كورونا

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