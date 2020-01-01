غنام: نستعد لعقد امتحان الثانوية العامة وفق أعلى درجات الوقاية

رام الله / سما /

أكدت محافظ رام الله والبيرة د. ليلى غنام أن المحافظة تستعد لعقد امتحان الثانوية العامة ضمن توجيهات وزارة الصحة ووفقا للبروتوكولات الصحية الوقائية المعتمدة حفاظاً على صحة وسلامة أبنائنا، مشيرة الى أن هناك تنسيق دائم بين كافة المؤسسات ذات العلاقة، وعلى رأسها التربية والتعليم والشرطة والصحة وطواقمهم التي تواصل الليل بالنهار من أجل اتمام الامتحان وفق أعلى درجات الحرص على الصحة والسلامة العامة، في ظل جائحة كورونا .

وطمأنت د.غنام الطلبة وذويهم، بأن كافة جهات الاختصاص ستواصل العمل من أجل توفير أجواء حضارية ومثالية، مؤكدة أن الامتحان الذي يعقد بظروف استثنائية هذا العام، يجب أن لا يشكل حالة من الرعب عند الطلبة فهو حصاد جهودهم ودراستهم.

جاء ذلك في ختام اجتماع تنسيقي عقدته المحافظ غنام في مقر المحافظة اليوم الأحد، جمع مدير شرطة المحافظة ومدراء مديريات التربية والتعليم، والصحة، والحكم المحلي، والإرتباطين المدني والعسكري، ورؤساء بلديات رام الله والبيرة وبيتونيا.

وشددت المحافظ غنام على أن برنامج العمل لهذا العام يكفل أقصى درجات الراحة والأمان للطلبة من حيث عدد القاعات وكوادر الشرطة والجهاز الطبي المساند. داعية الطلبة للالتزام بالتعليمات حفاظاً على صحتهم وصحة المراقبين والمجتمع بشكل عام.

من جانبه أكد مدير تربية رام الله والبيرة باسم عريقات على الدور التكاملي بين كافة جهات الاختصاص لإنجاز امتحان الثانوية العامة بالشكل الملائم للمحافظة خاصة في ظل الأزمة الحالية، لافتاً إلى أن المديرية ستراعي تقديم الطلبة لامتحاناتهم في أقرب قاعة على مكان سكنهم، كما سيتم تعقيم المدارس بشكل متواصل وتوفير كافة وسائل الوقاية حفاظا على طلبتنا .مشيدا بطاقم التربية والجهد المتميز الذي يرافق التحضيرات للامتحان، مبينا أن الاستعدادات مكتملة تماما من حيث طواقم المراقبين الأكفّاء والقاعات وتجهيزاتها.



جدير بالذكر أن عدد القاعات لهذا العام في محافظة رام الله والبيرة بلغ 73 قاعة توزع على كافة المناطق يدير كل قاعة رئيس مؤهل ومتميز، وبلغ عدد المراقبين 1508 معلم ومعلمة ، فيما بلغ عدد اجمالي المتقدمين للإمتحان من المقيمين في المحافظة في كافة الفروع 5509 طالبا وطالبة، وسيكون أول امتحان لكافة الفروع في 30/ايار المقبل.