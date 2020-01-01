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لائحة اتهام ضد مستوطن بغلاف غزة بتهمة التعامل مع حماس

الأحد 10 مايو 2020 05:57 م / بتوقيت القدس +2GMT
لائحة اتهام ضد مستوطن بغلاف غزة بتهمة التعامل مع حماس


القدس المحتلة / سما /

 أدانت المحكمة الجزئية الإسرائيلية في بئر السبع، اليوم الأحد، مستوطن يدعى مايكل بيرتس من سكان النقب الغربي بجوار قطاع غزة، بتهمة التعامل مع حماس.

وبحسب موقع يديعوت أحرونوت، فإن بيرتس يعمل تاجرًا، وكان يقوم بنقل بضائع محظورة إلى تاجر آخر في غزة يتعامل مع حركة حماس.

وتضمنت لائحة الاتهام، للمستوطن عدة بنود منها "الاتصال بعميل أجنبي"، و "التآمر لارتكاب جريمة"، ونقل مواد لمساعدة منظمة "حماس الإرهابية" واستغلال تلك المواد في إمكانية تنفيذ هجمات ضد إسرائيل. وفق نص اللائحة.

وأشارت إلى أن التاجر نقل المواد بشكل مموه ومخفي داخل بضائع أخرى، وبمبلغ وصل 8 مليون شيكل، وكان يدعي أنه أفلس ويتحايل على دائنيه.

#اسرائيل #لائحة اتهام #حماس #قطاع غزة

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