غزة: لا اصابات جديدة بفيروس كورونا...

غزة / سما /

أكدت وزارة الصحة بغزة عدم تسجيل اصابات جديدة بفيروس كورونا بقطاع غزة وأنها لم تجر أية فحوصات جديدة.

وقالت في بيانها اليومي انها تتابع الحالة الصحية ل ٤٤٥ مواطن داخل ١١ مراكزا للحجر الصحي موزعة ما بين مدارس وفنادق ومشافي وهم بحالة صحية جديدة.

واوضحت ان ست حالات لا تزال تتلقى العلاج داخل مشفى العزل بمعبر رفح في حين انها تتابع ثلاث حالات من التي شفيت داخل الحجر الصحي بنفس المعبر .

ومن المتوقع وصول نحو ١٥٠٠ مواطن بدءًا من يوم الثلاثاء الى القطاع قادمين من مصر عبر معبر رفح سيخضعون جميعا للحجر الإجباري لمدة 21 يوما

