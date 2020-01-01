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الصحة الاسرائيلية: نستعد لموجة جديدة في الصيف وإجراءات الوقاية باقية حتى الشتاء

الأحد 10 مايو 2020 05:47 م / بتوقيت القدس +2GMT
الصحة الاسرائيلية: نستعد لموجة جديدة في الصيف وإجراءات الوقاية باقية حتى الشتاء


القدس المحتلة / سما /

عبر ايتمار غروتو، نائب المدير العام لوزارة الصحة الإسرائيلية، اليوم الأحد ان التراجع في معدل الاصابات بفيروس كورونا يعتبر مؤشرا مهما في الوقت الحالي غير أن إجراءات الوقاية سوف تستمر لعدة أسابيع أو أشهر.

وحول استمرار ارتداء الأقنعة والكلمات لسنوات قادمة؟ أجاب مدير الصحة الاسرائيلية قائلا "لا أعتقد أنها ستكون لسنوات. قد تبقى الأقنعة معنا لبضعة أسابيع أو أشهر."

وفي حديثه عن العودة إلى المؤسسات التعليمية ، قال: "هناك نقاط أكثر إشكالية مثل ألعاب كرة القدم ، لكننا وضعنا أيضًا قواعد بسيطة نسبيًا لتفادي خطر العدوى ".

غير أنه أكد ضرورة الاستعداد لاحتمال حدوث شيء وانتشار جديد للفيروس هذا الصيف .مضيفا" نحن نبني عددًا من السيناريوهات ، حيث سنبقى في نفس الوضع حتى الشتاء، ونفكر أيضًا في إمكانية حدوث موجة أخرى في الصيف."

وحول التوصل إلى مضادات للفيروس قال غروتو كما نقلت صحيفة معاريف"إنها عملية تستغرق وقتًا طويلاً. هناك الكثير من العلاجات التي ثبتت فعاليتها مخبريا لكن ذلك لن يكون قريبا.

#الصحة الاسرائيلية #فيروس كورونا

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