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غزة: إنهاء الحجر الصحي لـ"35" حالة مرضية بعد إتمام فحوصاتها الطبية

الأحد 10 مايو 2020 04:58 م / بتوقيت القدس +2GMT
غزة: إنهاء الحجر الصحي لـ"35" حالة مرضية بعد إتمام فحوصاتها الطبية


غزة / سما /

أنهى مستشفى الشفاء الطبي، اليوم الأحد، فترة الحجر الصحي لعدة حالات مرضية بعد إتمام الفحوصات الطبية.

وأكد رئيس لجنة مكافحة عدوي "كورونا" في المستشفى محمد زقوت، إنهاء فترة الحجر الصحي لما يقارب من "35" مريض، تمت رعايتهم وتقديم التدخلات الطبية وإجراء الفحوصات المخبرية والطبية لهم، كما وتم سحب عينات لهم و لمرافقيهم ليصل العدد إلي "70" شخص في غرف العزل الصحي بالمجمع.

وأشار زقوت إلي سحب أكثر من "90" عينة P.C.R لمرضي ومراجعين ومرافقين في قسم العزل وقسم الطوارئ، موضحاً أنه وبإنهاء فترة الحجر الصحي للحالات المرضية تستعد إدارة المجمع لاستقبال نزلاء مرضي جدد.

ونوه أنه تم استقبال خمس حالات غسيل كلي من محاجر أخري علي مدار الأسبوع بالمكان الذي تم تخصيصه لذلك.

وشكر جميع الطواقم الطبية والتمريضية التي تعاملت مع هذه الحالات، معبراً عن تقديره العميق للطواقم التمريضية التي أمضت فترة الحجر مع المرضي ومرافقيهم.

وأثنى علي عمل لجنة مكافحة العدوي داخل المشفى وعلى عمل دائرة المختبر بالمجمع وعلي أعضاء لجنة مكافحة عدوي "كورونا" والمجموعات الطبية وجميع الطواقم الإدارية والفنية العاملة بالمجمع.

#مجمع الشفاء الطبي #غزة #فيروس كورونا #عزل صحي #فحوصات #الحجر الصحي

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