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الشرطة تقبض على شخصين بتهمة التنقيب عن الآثار في جنين

الأحد 10 مايو 2020 04:54 م / بتوقيت القدس +2GMT
الشرطة تقبض على شخصين بتهمة التنقيب عن الآثار في جنين


جنين / سما /

 ألقت الشرطة القبض على شخصين بتهمة التنقيب عن الآثار في جنين.

وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام بالشرطة، أنه وبناء على معلومات وردت لفرع شرطة السياحة والآثار حول قيام أشخاص بالتنقيب عن الآثار في احد الخرب الأثرية بالقرب من بلدة اليامون غرب مدينة جنين، وعلى الفور توجهت قوة من فرع شرطة السياحة والآثار وبمساندة قوة من مركز شرطة اليامون في شرطة المحافظة إلى المكان وتم إلقاء القبض على شخصين أثناء قيامهم بعمليات الحفر والتنقيب.

وبتدوين إفادتهم أفادوا بأنهم كانوا يبحثون عن الذهب الأثري في المنطقة المذكورة وتم إحالتهم إلى جهة الاختصاص لمتابعة المقتضى القانوني بحقهم أصولا .

#الشرطة #اثار #جنين

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