رئيس الوزراء: بيت لحم خالية من فيروس كورونا..

رام الله / سما /

قال رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد اشتية، إن مدينة بيت لحم خالية من فيروس (كورونا)، لافتاً إلى أن ذلك بفضل التزام أهلها ومسؤوليتهم العالية، إلى جانب الجهود الجبارة لكوادر الأمن والصحة، ولجان الطوارئ.

وأضاف اشتية، في تصريح له عبر صفحته الرسمية على (فيسبوك): "وزيرة الصحة تعلن انضمام محافطة بيت لحم إلى المحافظات التي لا يوجد فيها أي إصابة "نشطة" بفيروس (كورونا)، بعد تشافي جميع المصابين بالمرض، وكان آخرهم 17 حالة، هي الآن قيد الحجر المنزلي".



وتابع اشتية: "يرتفع بذلك عدد المحافظات الخالية من الإصابات بفيروس (كورونا) إلى 5 محافظات، هي: طوباس، أريحا، جنين، قلقيلية، بيت لحم.





