السفير اللوح: 1500عالق سيعودون لقطاع غزة نهاية الإسبوع الحالي

القاهرة /سما/

قال سفير فلسطين في مصر ومندوبها الدائم في الجامعة العربية ذياب اللوح، اليوم الأحد، إن الدفعة الثالثة من أبناء قطاع غزة المتواجدين في مصر ستعود إلى القطاع اعتبارا من يوم الثلاثاء وحتى الخميس حيث سيتم فتح معبر رفح لهذا الغرض.

وأكد اللوح، في حديث لإذاعة "صوت فلسطين" الرسمية، أن حوالي 1500 شخص بين طالب ومواطن موجودون داخل مصر سيعودون إلى القطاع في هذه الدفعة.

وأوضح أن قضية من هم موجودون في دول أخرى ويريدون العودة عن طريق مصر إلى غزة على رأس أولويات الحكومة ووزارة الخارجية حيث توجد لجنة مشكلة برئاسة وزير الخارجية تتابع مع سفارات دولة فلسطين في كل الدول لتسهيل عودة العالقين لأرض الوطن .

وعبر عن أمله بأن يتم تضمين المواطنين العالقين خارج الوطن ضمن كشوفات العائدين من الأردنيين والمصريين حيث بدأت هاتان الدولتان نقل رعاياهما العالقين في مختلف الدول.

وفيما يتعلق بالطلبة المتواجدين في مصر من الضفة، شدد اللوح، على أن السفارة على تواصل يومي معهم.

ولفت إلى أن هناك غرفة طوارئ مشكلة للقاء اليومي معهم إضافة إلى أنه تم تشكيل فريق طبي لمتابعة الأوضاع الصحية للطلبة ولأبناء الجالية إلى جانب تشكيل فريق أكاديمي يتابع مع الطلبة خاصة الطب من خلال الوسائل التكنولوجية المختلفة.

وبين أن السفارة تقدم أيضا مساعدات مالية وعينية لمن تعثر به الحال سواء الطلبة أو أبناء الجالية وذلك بتوجيهات من الرئيس محمود عباس، مضيف أنه تم توزيع سلة رمضان وهي مكرمة من الرئيس على مئات من الأسر في مصر.