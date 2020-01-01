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الديمقراطية» ترحب بموقف الامارات الرافض لضم الاراضي الفلسطينية

الأحد 10 مايو 2020 03:44 م / بتوقيت القدس +2GMT
الديمقراطية» ترحب بموقف الامارات الرافض لضم الاراضي الفلسطينية


غزة /سما/

رحبت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين بالموقف الإيجابي الذي عبر عنه وزير دولة الإمارات العربية المتحدة، عبد الله بن زايد، في رفض بلاده خطة الضم الإسرائيلية، التي شكلت أساساً للاتفاق الثنائي (نتنياهو – غانتس) لتشكيل الحكومة الإسرائيلية الجديدة.
وقالت الجبهة إن «تصريحات الوزير الإماراتي، وتأكيداته على التمسك بحلول تكفلها الشرعية الدولية، ورفض بلاده الإجراءات الإسرائيلية تشكل دعماً معنوياً وسياسياً لشعبنا، نتطلع إلى تحويله إلى دعم عملي يتمثل بتطبيق قرارات القمم العربية والمسلمة في فرض عزل شامل ومقاطعة تامة لدولة الإحتلال، ووقف كل أشكال العلاقة معها، السياسية والاقتصادية والأمنية، والثقافية وغيرها، ومقاطعة الدول التي تعترف بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل سفارة بلادها إليها، وتوفير الدعم الثابت والدائم لشعبنا في نضاله من أجل حقوقه الوطنية كاملة في العودة وتقرير المصير والاستقلال، والخلاص من الإحتلال والاستيطان، ورهن الموقف من دولة الإحتلال بالتزامها قرارات الشرعية الدولية، والانسحاب من كامل الأراضي العربية المحتلة في الحرب بالعدوانية في الخامس من حزيران (يونيو) 67 .

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مصادر : أجواء إيجابية بعقد لقاء لحل خلاف الشعبية وفتح