  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الجنائية الدولية: التحقيق بشأن فلسطين لن يتأثر بحملات التشويه الإسرائيلية

الأحد 10 مايو 2020 03:21 م / بتوقيت القدس +2GMT
الجنائية الدولية: التحقيق بشأن فلسطين لن يتأثر بحملات التشويه الإسرائيلية


لاهاي/ وكالات/

 أكدت المحكمة الجنائية الدولية "أن حملات التشويه التي تستهدف المحكمة حول حياديتها من خلال الأنباء المتداولة في الإعلام الإسرائيلي، لن تؤثر على مجريات التحقيق بشأن فلسطين".

وأوضحت المدعية العامة في المحكمة فاتو بنسودا في بيان نشرته عبر "تويتر"، أن المحكمة تجري تحقيقها بشأن فلسطين بشكل محايد ومستقل، مؤكدة أن الادعاءات التي تفيد بعكس ذلك لا أساس لها، وأنها ستواصل عملها، متمسكة بنظام روما الأساسي.

وكانت بنسودا قد طالبت المحكمة الدولية الأسبوع الماضي، بأن تحكم بكون فلسطين طرف دولة على أراضي القدس الشرقية وغزة والضفة الغربية.

وسبق للمدعية العامة للجنائية الدولية أن دعت في يناير الماضي، الأطراف الفلسطينية والإسرائيلية إلى جانب الدول الأخرى والضحايا إلى إبداء رأيهم في سلطة المحكمة بفتح تحقيق بشأن جرائم الحرب التي ارتكبتها إسرائيل.

الأكثر قراءة اليوم

غزة: وفاة عضو مكتب سياسي بـ"حماس" إثر جلطة دماغية حادة

القضاء المصري يصدر حكمه في قضية "هرم مصر الرابع"

قناة عبرية تكشف تفاصيل زيارة بومبيو لإسرائيل.. فما علاقته برئيس الموساد!!

غزة : تشييع حاشد لجثمان القيادي في حماس أحمد الكرد

تغريدة لخامنئي عن "صلح الحسن" تثير التكهنات حول "مرونة بطولية" أمام واشنطن

اسعار العملات مقابل الشيكل

الاعلامي الحكومي بغزة: فتح معبر رفح البري الثلاثاء المقبل لعودة نحو 1500 شخص من العالقين بمصر

الأخبار الرئيسية

الصحة بغزة: وضعنا خطة من ثلاث سيناريوهات لمواجهة فيروس "كورونا"

رئيس الوزراء: بيت لحم خالية من فيروس كورونا..

التنمية برام الله: كشف بـ 10 الآف اسم جديد وتوقعات بصرف 500 شيقلاً اليوم

وزيرة الصحة : لليوم الثالث على التوالي فلسطين لم تسجل إصابات بكورونا

FJ1

مصادر : أجواء إيجابية بعقد لقاء لحل خلاف الشعبية وفتح