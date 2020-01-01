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تقرير: 197 معتقلًا لدى الاحتلال في نيسان الماضي

الأحد 10 مايو 2020 03:19 م / بتوقيت القدس +2GMT
تقرير: 197 معتقلًا لدى الاحتلال في نيسان الماضي


رام الله / سما /

 اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي 197 فلسطينيًا، بينهم 18 طفلًا وامرأة واحدة في شهر نيسان / أبريل المنصرم.

ووفق تقرير لمؤسسات الأسرى وحقوق الإنسان (نادي الأسير، الضمير، هيئة شؤون الأسرى والمحرّرين)، اليوم الأحد، فإن سلطات الاحتلال اعتقلت 92 مواطنًا من القدس، و10 مواطنين من رام الله والبيرة، و28 من الخليل، و22 من جنين، ومن بيت لحم 11، فيما جرى اعتقال خمسة مواطنين من نابلس، و11 من طولكرم، و7 من قلقيلية، بالإضافة إلى 8 من غزة، ومن محافظة سلفيت جرى اعتقال مواطنين اثنين، ومواطن واحد من أريحا.

وبلغ عدد الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال حتّى نهاية شهر نيسان/ أبريل 2020، قرابة 4700 أسير، منهم 39 أسيرة، فيما بلغ عدد المعتقلين الأطفال أكثر من 180 طفلاً، والمعتقلين الإداريين ما يقارب 400، وبلغ عدد أوامر الاعتقال الإداري الصادرة 62 أمرًا إداريًا، بين جديد وتجديد لأسرى سبق أن صدر بحقهم أوامر اعتقال إداري

وخلال شهر نيسان/ أبريل 2020، واصلت إدارة سجون الاحتلال إجراءاتها التنكيلية والعقابية بحق الأسرى كان أبرزها استمرار عمليات العزل الانفرادي بحق مجموعة من الأسرى، بالإضافة إلى حرمان ثلاث أسيرات من حقهن في التواصل بعائلاتهن أسوة بالأسيرات.

#قوات الاحتلال #اعتقالات

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مصادر : أجواء إيجابية بعقد لقاء لحل خلاف الشعبية وفتح