  1. الرئيسية
  2. شؤون إسرائيلية

دور الحضانة ورياض الأطفال في إسرائيل تعيد فتح أبوابها

الأحد 10 مايو 2020 03:17 م / بتوقيت القدس +2GMT
دور الحضانة ورياض الأطفال في إسرائيل تعيد فتح أبوابها


القدس المحتلة / سما /

عاودت دور الحضانة ورياض الأطفال في إسرائيل اليوم الأحد، فتح أبوابها وذلك للمرة الأولى منذ إغلاقها في إطار الإغلاق الواسع الذي بدأ منتصف آذار/مارس الماضي للحد من انتشار فيروس كورونا.

وأوضحت وزارة التعليم الإسرائيلية أنه بموجب إرشادات وزارة الصحة فإنه لن يُسمح بوجود أكثر من 18 طفلًا في المكان، إلى جانب تقليص فترة استقبال الأطفال لثلاثة أيام في الأسبوع.

وبدأت إسرائيل تدريجيًا الأسبوع الماضي إعادة فتح المدارس.

وشهد يوم أمس خروج عدد كبير من السكان إلى الهواء الطلق والحدائق، وكذلك للمحميات الطبيعية، التي أعيد فتحها أيضًا للمرة الأولى.

ولا يزال ارتداء أقنعة الوجه إلزاميًا في الهواء الطلق، إلى جانب الحفاظ على مسافة مترين بين كل شخص والآخر.

ومن المتوقع أن تسمح الحكومة بالتجمعات حتى مئة شخص بداية من 31 أيار/مايو. كما من المتوقع رفع كافة القيود على التجمعات اعتبارًا من 14 حزيران/يونيو، شريطة أن يظل العدد اليومي لحالات الإصابة المؤكدة الجديدة دون المئة.

ووفقا لبيانات وزارة الصحة الإسرائيلية، فقد تم تسجيل تعافي 11384 حالة من فايروس كورونا، بينما توفي 248 آخرون.

#اسرائيل #دور الحضانة #فيروس كورونا

الأكثر قراءة اليوم

غزة: وفاة عضو مكتب سياسي بـ"حماس" إثر جلطة دماغية حادة

القضاء المصري يصدر حكمه في قضية "هرم مصر الرابع"

قناة عبرية تكشف تفاصيل زيارة بومبيو لإسرائيل.. فما علاقته برئيس الموساد!!

غزة : تشييع حاشد لجثمان القيادي في حماس أحمد الكرد

تغريدة لخامنئي عن "صلح الحسن" تثير التكهنات حول "مرونة بطولية" أمام واشنطن

اسعار العملات مقابل الشيكل

الاعلامي الحكومي بغزة: فتح معبر رفح البري الثلاثاء المقبل لعودة نحو 1500 شخص من العالقين بمصر

الأخبار الرئيسية

الصحة بغزة: وضعنا خطة من ثلاث سيناريوهات لمواجهة فيروس "كورونا"

رئيس الوزراء: بيت لحم خالية من فيروس كورونا..

التنمية برام الله: كشف بـ 10 الآف اسم جديد وتوقعات بصرف 500 شيقلاً اليوم

وزيرة الصحة : لليوم الثالث على التوالي فلسطين لم تسجل إصابات بكورونا

FJ1

مصادر : أجواء إيجابية بعقد لقاء لحل خلاف الشعبية وفتح