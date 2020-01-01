دور الحضانة ورياض الأطفال في إسرائيل تعيد فتح أبوابها

القدس المحتلة / سما /

عاودت دور الحضانة ورياض الأطفال في إسرائيل اليوم الأحد، فتح أبوابها وذلك للمرة الأولى منذ إغلاقها في إطار الإغلاق الواسع الذي بدأ منتصف آذار/مارس الماضي للحد من انتشار فيروس كورونا.

وأوضحت وزارة التعليم الإسرائيلية أنه بموجب إرشادات وزارة الصحة فإنه لن يُسمح بوجود أكثر من 18 طفلًا في المكان، إلى جانب تقليص فترة استقبال الأطفال لثلاثة أيام في الأسبوع.

وبدأت إسرائيل تدريجيًا الأسبوع الماضي إعادة فتح المدارس.

وشهد يوم أمس خروج عدد كبير من السكان إلى الهواء الطلق والحدائق، وكذلك للمحميات الطبيعية، التي أعيد فتحها أيضًا للمرة الأولى.

ولا يزال ارتداء أقنعة الوجه إلزاميًا في الهواء الطلق، إلى جانب الحفاظ على مسافة مترين بين كل شخص والآخر.

ومن المتوقع أن تسمح الحكومة بالتجمعات حتى مئة شخص بداية من 31 أيار/مايو. كما من المتوقع رفع كافة القيود على التجمعات اعتبارًا من 14 حزيران/يونيو، شريطة أن يظل العدد اليومي لحالات الإصابة المؤكدة الجديدة دون المئة.

ووفقا لبيانات وزارة الصحة الإسرائيلية، فقد تم تسجيل تعافي 11384 حالة من فايروس كورونا، بينما توفي 248 آخرون.