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غادة عبد الرازق ليست الوحيدة... فنانة مصرية تزوجت 14 مرة

الأحد 10 مايو 2020 02:46 م / بتوقيت القدس +2GMT
غادة عبد الرازق ليست الوحيدة... فنانة مصرية تزوجت 14 مرة


وكالات / سما /

للمرة 12 خاضت الفنانة المصرية غادة عبد الرازق تجربة الزواج، آخرها جرت منذ يومين عندما أعلنت زواجها من المصور هيثم زنيتا الذي صور أحدث مسلسلاتها "سلطانة المعز"، وقالت إن حفل الزفاف سيقام بعد عيد الفطر، على أن تقضي شهر العسل في الجونة.

ولكن الفنانة غادة عبد الرازق، التي تزوجت لأول مرة في سن الـ17 عاما وأنجبت حينها ابنتها روتانا بعد عام من الزواج، لم تكن الوحيدة في الوسط الفني التي خاضت تجربة الزواج مرات عدة، إنما سار على دربها نجوم عدة، ووصلت عند البعض إلى 14 زوج.

وحسب موقع "النهار" اللبناني، تعد أبرزهن الفنانة والراقصة المصرية الراحلة تحية كاريوكا التي تزوجت 14 مرة، كما أن الراقصة والفنانة المصرية نجوى فؤاد وصل عدد زيجاتها إلى 12، منهم الموسيقي أحمد فؤاد حسن، والفنان أحمد رمزي، والفنان كمال نعيم، ورجل الأعمال فائز طراد، وسامي المهندس واللبناني سامي الزغبي مدير فندق شيراتون القاهرة، ورجل الأعمال الكويتي محمد الملا.

أما الفنانة سهير رمزي فقد تزوجت 9 مرات من بينهم الفنان إبرهيم خان، والراحل سيد متولي رئيس نادي المصري البورسعيدي، ورجل الأعمال الخليجي محمد الملا، والملحن حلمي بكر، والممثل محمود قابيل، ورجل الأعمال السوري زكريا بكار، والفنان فاروق الفيشاوي.

والمطربة اللبنانية الراحلة صباح، اشتهرت أيصا بكثرة زيجاتها ووصل عدد أزواجها إلى 9 من بينهم نجيب شماس والد ابنها الدكتور صباح شماس وعازف الكمان المصري أنور منسي وهو والد ابنتها هويدا، والمذيع المصري أحمد فراج والفنان رشدي أباظة والفنان يوسف شعبان والنائب يوسف حمود، ووسيم طبارة، وفادي لبنان الذي يصغرها بسنوات وسنوات وقضت معه 17 عاما.

السندريلا الراحلة سعاد حسني اشتهرت أيضا بكثرة زيجاتها حيث تردد زواجها من الفنان عبد الحليم حافظ، والمصور والمخرج صلاح كريم وعلي بدرخان وزكي عبد الوهاب وكان زواجها الأخير من كاتب السيناريو ماهر عواد الذي توفيت وهي على ذمته.

بالإضافة إلى الفنانة المصرية الراحلة مريم فخر الدين التي تزوجت 4 مرات من المخرج محمود ذو الفقار وأنجبت منه ابنتها إيمان، ثم الدكتور محمد الطويل وأنجبت منه ابنها أحمد، والمطرب السوري فهد بلان وشريف الفضالي.

#غادة عبد الرازق

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