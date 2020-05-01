شاهد.. مركبة فضائية تلتقط صورا مثيرة للأرض

وكالات / سما /

بعد عشرة أشهر في الفضاء، وصلت المركبة الفضائية لايت سيل2 (LightSail 2) لهدفها المرحلي، حيث التقطت مجموعة من الصور المثيرة لكوكبنا، خلال دورانها حول الأرض.

ونشرت "الجمعية الكوكبية"، وهي منظمة غير ربحية مكرسة لتعزيز علوم الفضاء واستكشافها، هذه الصور على موقعها الرسمي.

وحسب ما ذكر موقع "ساينس أليرت"، فإن المركبة الفضائية تحمل كاميرات للتحقق من خلايا الطاقة الشمسية، ولكن أثناء القيام بذلك، جرى التقاط بعض الصور عالية الدقة للأرض.

وتظهر إحدى الصور الملتقطة، في يوليو الماضي، جزءا من أميركا الوسطى، بما في ذلك نيكاراغوا وشبه جزيرة يوكاتان.

وفي يناير الماضي، أصدرت الجمعية الكوكبية دراسة بحثية تبين نتائج البعثة التي خرجت إلى الفضاء.

هذا ومن المتوقع أن تسقط المركبة الفضائية على الأرض في غضون عام من الإطلاق.

يشار إلى أن "LightSail 2" تم إطلاقها في 25 يونيو 2019، وهي أول مركبة فضائية سافرت باستخدام أشعة الشمس فقط.