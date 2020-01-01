التنمية برام الله: كشف بـ 10 الآف اسم جديد وتوقعات بصرف 500 شيقلاً اليوم

رام الله / سما /

قالت وزارة التنمية الاجتماعية في رام الله، إنها سلمت كشوفات الأسماء للمستفيدين من مساعدات صندوق "وقفة عز" لإدارة الصندوق حيث بلغ عددهم 10 آلاف أسرة.

وأفاد وكيل الوزارة داوود الديك أنه سيتم توزيع مبلغ 500 شيكل لكل أسرة مستفيدة من المساعدات المالية المقدمة من الصندوق.

وتوقع الديك أن يبدأ صندوق "وقفة عز" بدء التواصل مع المستفيدين اليوم، واطلاعهم على آلية استلام المساعدات المالية المرجح أن تكون عبر البنوك.

وأشار إلى أن هذه الدفعة هي الأولى، وأنه ستكون هناك دفعات لاحقة للاستفادة من المساعدات المالية، مبيناً أن المستفيدين هم من الأسر الجديدة التي سجلت لدى الوزارة ولا تتلقى أي مساعدات، وليسوا من فئة العمال لأن هذه الفئة من اختصاص وزارة العمل.