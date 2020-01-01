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العالول : القيادة في اجتماعها ستُقر عدم السماح بالضم

الأحد 10 مايو 2020 02:13 م / بتوقيت القدس +2GMT
العالول : القيادة في اجتماعها ستُقر عدم السماح بالضم


رام الله / سما /

قال نائب رئيس حركة فتح محمود العالول: إنه سيتم خلال اجتماع القيادة مساء الخميس برئاسة الرئيس محمود عباس إقرار التوجه العام بعدم السماح بالمطلق بتمرير السياسات الإسرائيلية بالضم حيث تم تشكيل لجان من أجل وضع السيناريوهات ورسم الخطوط الأساسية لهذا التوجه.

وشدد العالول في حديث لإذاعة صوت فلسطين الرسمية، الاحد، على ضرورة اتخاذ مواقف تنسف المعادلة القائمة في العلاقات مع اسرائيل والولايات المتحدة بإنهاء العلاقات السابقة من اوسلو وتبعاته وكل الاتفاقيات مع دولة الاحتلال والولايات المتحدة .

ووصف العالول تصريحات السفير الأمريكي لدى دولة الاحتلال ديفيد فريدمان والتي يحث بها إسرائيل على ضم الأراضي الفلسطينية بـ"المعادية"، مبينا أن شعبنا يواجه تحدياً كبيراً جاء في ظروف ليست مواتيه في ظل أزمة وباء كورونا والتي تحاول اسرائيل وامريكا استثمارها من أجل خلق وقائع جديدة على الأرض.

واضاف نائب رئيس حركة فتح محمود العالول أنه ورغم انشغال العالم بهذا الظرف الصحي إلا أن القيادة تواصلت مع جميع الأطراف الدولية والتي كان لها مواقف واضحة وضاغطة تحذر الاحتلال من ضم الأغوار وأجزاء من الضفة مبينا أنه يجب العمل على تطوير هذه المواقف في مواجهة إسرائيل.

#العالول #ضم الضفة #اسرائيل

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