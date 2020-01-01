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إصابة عامل برصاص الاحتلال جنوب طولكرم

الأحد 10 مايو 2020 02:03 م / بتوقيت القدس +2GMT


طولكرم / سما /

أصيب، اليوم الأحد، عامل برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي على البوابة الزراعية المقامة على جدار الفصل العنصري غرب بلدة فرعون جنوب طولكرم.

وذكر شهود عيان ، أن جنود الاحتلال أطلقوا النار على عامل  (لم تعرف هويته بعد) أثناء مروره عبر البوابة فأصابوه في قدميه، وقاموا باحتجازه، ومنعوا المواطنين من التقدم لإسعافه.

وفي الوقت ذاته، منعت قوات الاحتلال العمال من المرور للتوجه إلى اعمالهم في أراضي عام 1948، بعد اغلاقها للبوابة.

ويذكر أن قوات الاحتلال تتعمد استهداف العمال عند هذه البوابة حيث أصابت الاسبوع الماضي عاملا آخرا من مخيم طولكرم.

 
#إصابة #الاحتلال #طولكرم

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