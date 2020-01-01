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تعرف على أكثر الأندية جماهيرية في فلسطين؟

الأحد 10 مايو 2020 01:56 م / بتوقيت القدس +2GMT
تعرف على أكثر الأندية جماهيرية في فلسطين؟


رام الله / سما /

سلّط الموقع الرسمي للاتحاد الآسيوي لكرة القدم, الضوء على الأندية الجماهيرية في قطاع غزة والضفة المحتلة.

وأعلن الاتحاد الآسيوي عن استفتاء بخصوص أكثر نادٍ جماهيري في فلسطين, والذي تضمن 5 أندية عريقة وهم شباب رفح, وخدمات رفح, وشباب الخليل, وهلال القدس, وشباب الظاهرية.

ورغم وجود العديد من الأندية الجماهيرية الأخرى في غزة والضفة, إلا أن الاتحاد الآسيوي اعتمد في استفتائه على عدد الألقاب التي حصلت عليها الفرق الخمسة المذكورة.

كما اعتمد الاتحاد الآسيوي في تصنيفه على الحضور الجماهيري للأندية في المباريات, بعد الحديث مع عدد من الإعلاميين الرياضيين في فلسطين.

#الأندية #فلسطين

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