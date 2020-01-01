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أهلي النصيرات يكشف عن جهازه الفني الجديد

الأحد 10 مايو 2020 01:52 م / بتوقيت القدس +2GMT
أهلي النصيرات يكشف عن جهازه الفني الجديد


غزة / سما /

كشف فريق أهلي النصيرات عن جهازه الفني الجديد, استعدادا للموسم الكروي المقبل في قطاع غزة 2020-2021.

وأكد أهلي النصيرات تعيين عبد الله محمود مديرا فنيا للفريق, تمهيدا للظهور معه في دوري الدرجة الثانية فرع "الوسطى والجنوب" الموسم القادم.

ويتكون باقي الجهاز الفني من محمد النجار مدربا مساعدا, وحسين أبو يوسف مديرا للكرة, ورائد أبو ندى معدا بدنيا, وأحمد الحاج مدربا للحراس, وحسن المبحوح معالجا.

يشار إلى أن محمود قاد الأقصى في الموسم الحالي, وحلّ معه في المركز التاسع بدوري الأولى برصيد 28 نقطة.

#أهلي النصيرات #الجهاز الفني #عبد الله محمود

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