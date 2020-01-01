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خدمات وشباب رفح يوافقان على إعارة "4" لاعبين للقادسية

الأحد 10 مايو 2020 01:51 م / بتوقيت القدس +2GMT
خدمات وشباب رفح يوافقان على إعارة "4" لاعبين للقادسية


غزة / سما /

كشفت تقارير صحافية محلية, عن حصول القادسية على موافقة قطبي رفح "الشباب والخدمات" بخصوص استعارة عدد من لاعبيهما, للظهور معه في الموسم الكروي المقبل.

وأكدت التقارير, أن شباب رفح وافق على إعارة الثنائي نظمي جمال الحولي ومحمود السيلاوي للقادسية, الذي نال موافقة خدمات رفح أيضا بخصوص استعارة إبراهيم جربوع وعبد الله العرجا.

ويأمل القادسية أن يظهر بشكل جيد خلال منافسات الموسم القادم, بعدما حلّ الفريق سابعا في دوري الأولى برصيد 31 نقطة.

يشار إلى أن الكثير من لاعبي قطبي رفح يحصلون على إعارة للعب مع القادسية على وجه الخصوص, بهدف اكتساب الخبرة من المشاركة في المباريات, وهو ما حدث في السنوات الأخيرة.

#القادسية #خدمات رفح #شباب رفح

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