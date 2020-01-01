3 إصابات بفيروس كورونا بين صفوف فريق ريال بيتيس

وكالات / سما /

تلقت خطة عودة الدوري الإسباني ضربة جديدة، بعد تزايد الإصابات بفيروس كورونا بين نجوم فرق المُسابقة.

فبحسب تقرير نشرته صحيفة ماركا الإسبانية، فقد خرجت نتائج اختبار كورونا بالنسبة لثلاثة من بين لاعبي ريال بيتيس إيجابية، وذكر التقرير أن اثنين من اللاعبين الذين لم تُكشف أسمائهم لم يُظهروا أي أعراض.

وأشار التقرير أن اللاعبين سيخضعون لإجراءات الحجر المنزلي في منازلهم، ولن يكون بمقدورهم حضور أول الحصص التدريبية لفريقهم، وذلك من أجل منع أي احتمالية لنشر العدوى بين زملائهم.

وذكر تقرير الصحيفة الإسبانية أن إصابات بيتيس رفعت عدد الإصابات بين نجوم فرق المُسابقة إلى 6 حالياً، مشيرةً لأسماء يانجيل هيريرا لاعب غرناطة، وريميرو لاعب ريال سوسيداد، ورينان لودي لاعب أتلتيكو مدريد.

ويأتي ذلك وسط إجراءات تتخذها رابطة الدوري الإسباني للعودة التدريجية للمُسابقة المتوقفة بسبب تفشي الفيروس القاتل، وعادت أندية المُسابقة للتدريبات الفردية لنجومها تحسباً لاستئناف البطولة التي يتصدرها برشلونة بفارق نقطتين عن ريال مدريد.