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موسم كوتينيو قد ينتهي مع بايرن ميونخ بسبب الإصابة

الأحد 10 مايو 2020 01:40 م / بتوقيت القدس +2GMT
موسم كوتينيو قد ينتهي مع بايرن ميونخ بسبب الإصابة


وكالات / سما /

كشفت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية، عن مدة غياب البرازيلي الدولي فيليب كوتينيو، لاعب برشلونة المُعار إلى بايرن ميونخ، عن المشاركة مع العملاق البافاري، بعد إجراء عملية جراحية في الكاحل.

وانتقل كوتينيو إلى بايرن ميونخ مطلع الموسم الجاري قادماً من برشلونة على سبيل الإعارة لمدة موسم، ووفقاً لتقارير صحفية رفض البايرن تفعيل خيار الشراء، ومن المقرر أن يعود من جديد إلى ناديه الأصلي في الصيف المقبل لتحديد مستقبله.

وأكدت الصحيفة أن كوتينيو سيغيب عن الملاعب لمدة 6 أسابيع، بعدما أجرى عملية جراحية يوم 24 أبريل الماضي، وأشار بايرن ميونخ في بيان رسمي حينها عن نجاح العملية الجراحية في الكاحل الأيمن، وسيبدأ اللاعب برنامجه التأهيلي في غضون 14 يوماً.

وأضافت الصحيفة أن البرازيلي الدولي سيحتاج إلى ستة أسابيع أخرى حتى يكون قادراً على النزول إلى أرض الملعب مرة أخرى، مما يعني أن موسمه مع بايرن ميونخ قد ينتهي.

ومن المقرر أن تعود منافسات الدوري الألماني يوم السبت المقبل 16 مايو، وبالنظر إلى الموعد المحدد لعودته، سيكون كوتينيو جاهزاً في الجولة الـ 34 والأخيرة من البوندسليجا، في نهاية الأسبوع الأخير من شهر يونيو.

وفي حال استمرار مسابقة دوري أبطال أوروبا، سيلحق كوتينيو بمباراة الإياب من الدور ثمن النهائي أمام تشيلسي، والتي ستقام في شهر أغسطس المقبل، لكن الأمر سيتوقف على قرار الاتحاد الدولي لكرة القدم بشأن عقود اللاعبين التي ستنتهي في 30 يونيو.

#بايرن ميونخ #فيليب كوتينيو

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