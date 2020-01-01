السيتي يضع خطة لخطف موهبة باريس سان جيرمان

وكالات / سما /

يستهدف الإسباني بيب جوارديولا، المدير الفني لمانشستر سيتي، خطف اللاعب الشاب إدوارد ميشوت، موهبة باريس سان جيرمان.

ولفت لاعب الوسط إدوارد ميشوت أنظار العديد من الأندية الكبرى في إنجلترا وإسبانيا وإيطاليا خلال الفترة الماضية، على رأسهم برشلونة، وتم تشبيهه بماركو فيراتي من باريس سان جيرمان، وتشابه الخصائص الفنية بينهما.

وأكدت شبكة سكاي سبورتس، دخول مانشستر سيتي في صراع المنافسة على ضم ميشوت، ووضع خطة للتعاقد معه.

وأضاف التقرير أن مانشستر سيتي مستعد لتقديم عرض مالي في الصيف المقبل لشراء السنة المتبقية في عقد لاعب الوسط الشاب والبالغ من العمر 17 عاماً.

وإذا لم ينجح مانشستر سيتي في التوصل إلى اتفاق مع باريس سان جيرمان، سيتفق مع اللاعب على عدم تجديد عقده، ويحصل على خدماته مجاناً في الصيف التالي، حيث ينتهي تعاقده في صيف 2021.

ميشوت هو لاعب دولي في منتخب فرنسا تحت 17 سنة، وشارك مع فريق باريس سان جيرمات تحت 19 سنة، قبل إلغاء الدوريات الفرنسية بسبب تفشي فيروس كورونا.