ليفربول يمنع ريال مدريد من التعاقد مع ماني

وكالات / سما /

كشفت صحيفة “الدايلي أكسبريس” الإنجليزية عن رغبة نادي ليفربول في تحسين عقد نجمه السنغالي ساديو ماني من أجل منعه من الانضمام إلى صفوف ريال مدريد الإسباني.

وارتبط اسم ساديو ماني ابن 28 عاماً بالانتقال للعب في فريق ريال مدريد، وسط اهتمام الفرنسي زين الدين زيدان مدرب المرينجي بضمه.

ولكن يبدو بأن ليفربول سيقطع الطريق على ريال مدريد، بالاحتفاظ بالنجم السنغالي ساديو ماني لفترة طويلة، لينهي مشواره الكروي في الريدز.

وأشارت الصحيفة الإنجليزية إلى أن عقد ساديو ماني الحالي سينتهي صيف عام 2023، عندما يصبح السنغالي في عامه 31، ولكن ستعمل إدارة ليفربول على تحسين عقد نجمه من أجل ضمان استمراره عالأقل حتى نهاية عقده.

وأكملت الصحيفة أن ليفربول لا تغريه أموال ريال مدريد، وسيسعى إلى الحفاظ على نجومه المميزين على رأسهم ساديو ماني، لذلك سيسعى جاهداً إلى إقناعه بالبقاء بأي شكل.

الجدير بالذكر أن ساديو ماني قد شارك مع ليفربول حتى الآن هذا الموسم في 38 مباراة، ونجح في تسجيل 18 هدف، وصناعة 12 آخرين.