وزيرة الصحة : لليوم الثالث على التوالي فلسطين لم تسجل إصابات بكورونا

رام الله / سما /

قالت وزير الصحة مي الكيلة إن فلسطين لم تسجل أي حالة اصابة بفيروس كورونا لليوم الثالث على التوالي، وأن الاوضاع الصحية للمصابين مستقرة، مشيرة ان الحالة الوبائية جيدة مع ضرورة الحذر واليقظة بتطبيق الاجراءات الصحية والتباعد الاجتماعي وارتداء القفازات والكمامات.

واضافت كيلة في حديث لإذاعة صوت فلسطين الرسمية، صباح اليوم الاحد، ان تخفيف الاجراءات الاحترازية مرتبط بالتزام المواطنين بإجراءات السلامة العامة مؤكدة ان الطواقم الصحية على أتم الجاهزية لعودة العمال من داخل الخط الاخضر بمناسبة حلول عيد الفطر لفحصهم والتأكد من سلامتهم.

واكدت وزيرة الصحة انه سيتم تسليم فندقي الكرمل والزهراء اليوم بعد مغادرة كافة المصابين منهما على ان تتم فيهما كافة اجراءات التعقيم والتطهير كي تعود الحياة للفندقين كما السابق.