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وزير الخارجية الإماراتي: نرفض خطط إسرائيل بضم أراض فلسطينية

الأحد 10 مايو 2020 12:34 م / بتوقيت القدس +2GMT
وزير الخارجية الإماراتي: نرفض خطط إسرائيل بضم أراض فلسطينية


القدس المحتلة / سما /

أعرب الشيخ عبدالله بن زايد وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي عن بالغ قلقه ورفضه لما تضمنه برنامج الحكومة الإسرائيلية الجديدة من خطط وإجراءات لضم أراض فلسطينية في الضفة الغربية وفرض السيادة الإسرائيلية عليها.

ووفقا لما نقلته وكالة أنباء الإمارات "وام" اليوم الأحد، فقد حذر الوزير الإماراتي من أن "هذه الخطوة أحادية الجانب غير قانونية وتقوض فرص السلام وتتعارض مع كافة الجهود التي يبذلها المجتمع الدولي للوصول إلى حل سياسي دائم، وفقا للقرارات الدولية ذات الصلة".

ورفض بن زايد تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو التي أشار فيها إلى قبول عربي ضمني بهذه الخطوات، معتبرًا أنها "تجافي الواقع وتنافي حقيقة الموقف العربي، فالإجماع العربي معلن وثابت في القرارات الصادرة عن جامعة الدول العربية وتم التأكيد عليه في العديد من الاجتماعات الوزارية العربية".

وأكد أن "مسار عملية السلام في الشرق الأوسط التي ننشدها جميعا واضح ومعروف وقد أرسته المبادئ الدولية المتفق عليها لحل القضية الفلسطينية وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية"، مجددًا تأكيد دولة الإمارات على أن "أي خطوات أحادية الجانب تعيق وتعرقل فرص السلام الدائم الذي نطمح إلى تحقيقه".

#عبدالله بن زايد #الامارات #اسرائيل #ضم الضفة

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