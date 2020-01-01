غزة : تشييع حاشد لجثمان القيادي في حماس أحمد الكرد

غزة / سما /

شيعت جماهير فلسطينية، اليوم الأحد، جثمان أحمد الكرد (71 عامًا)، وزير الشؤون الاجتماعية السابق، وأحد قادة حركة حماس، بعد وفاته مساء السبت، إثر جلطة دماغية حادة.

وأدى المشيعون صلاة الجنازة على الكرد في ساحة عامة بجوار أحد المساجد في منطقة دير البلح وسط قطاع غزة، وذلك بعد إلقاء نظرة الوداع عليه من قبل عائلته، حيث دفن في مقبرة دير البلح.

وشاركت قيادات من العمل الوطني والإسلامي في تشييع الجثمان، وألقى ممثل عن حركة حماس وآخر عن لجنتها الحكومية بغزة، كلمات تشيد بمناقب الفقيد.

ويعتبر "الكرد" من أبرز قادة حماس في قطاع غزة، وشغل عضوية مكتبها السياسي لعدة سنوات، وعمل وزيرًا للشؤون الاجتماعية في عهد الحكومة العاشرة التي قادها اسماعيل هنية.

كما كان رئيسًا لجمعية الصلاح الخيرية التابعة لحماس، وشكل مؤخرًا تجمع المؤسسات الخيرية في قطاع غزة، كما عمل رئيسًا لبلدية دير البلح في وسط القطاع، حيث يعيش.

وولد الكرد في مخيم دير البلح بعد عام من هجرة عائلته المكونة من خمسة أفراد من قريتهم بالقرب من عسقلان بعد حرب 1948، ولديه 11 من الأبناء والبنات.