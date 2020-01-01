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إسرائيل : ارتفاع وفيات كورونا إلى 248 والأسواق تفتح أبوابها

الأحد 10 مايو 2020 12:24 م / بتوقيت القدس +2GMT
إسرائيل : ارتفاع وفيات كورونا إلى 248 والأسواق تفتح أبوابها


القدس المحتلة / سما /

أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، اليوم الأحد، أن حصيلة الوفيات بفيروس كورونا المستجد ارتفعت إلى 248، وأن عدد المرضى بالفيروس ازداد بـ15 إصابة جديدة ووصل إجمالي عددهم إلى 4,826 مريضا.

ووفقا لبيانات الصحة الاسرائيلية فإنه أصيب بعدوى كورونا حتى اليوم 16,458، بينما تماثل 11,384 منهم للشفاء. ولا يزال 65 شخصا من المرضى يخضعون لتنفس اصطناعي بسبب حالتهم الخطيرة.

وكانت المراكز والمجمعات التجارية والأسواق قد فتحت أبوابها أمام الجمهور والمتسوقين، يوم الخميس الماضي، وذلك بموجب التسهيلات التي أقرتها الحكومة الإسرائيلية لرفع التقييدات التي فرضتها لمواجهة فيروس كورونا.

#اسرائيل #فيروس كورونا

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