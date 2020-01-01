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مجلس العلاقات الدولية يثمن دعوة 58 مؤسسة نرويجية لرفع الحصار عن غزة

الأحد 10 مايو 2020 11:52 ص / بتوقيت القدس +2GMT


رام الله / سما /

ثمن مجلس العلاقات الدولية – فلسطين الرسالة التي وجهتها 58 مؤسسة نرويجية إلى وزيرة خارجية بلادهم للمطالبة بإنهاء الحصار على غزة.

وقال المجلس في بيان صدر عنه اليوم الأحد أن الرسالة تعبر عن موقف شجاع من هذه المؤسسات التي تقف بجانب حقوق الشعب الفلسطيني وتنضم للعديد من المؤسسات والقرارات والتقارير الدولية التي أكدت أن حصار غزة جريمة حرب ويجب رفعه على الفور.

ودعا المجلس دولة النرويج بصفتها الحاضنة لاتفاق أوسلو في عام 1993 أن تضغط على دولة الاحتلال الإسرائيلي من أجل رفع الحصار الظالم على غزة الذي فاقم الحياة الإنسانية فيها وحولها إلى سجن كبير ومنطقة غير صالحة للعيش.

وكانت 58 مؤسسة نرويجية قد وجهت رسالة إلى وزيرة الخارجية إريكسن سوريد للمطالبة بإنهاء الحصار على غزة بعنوان: "العقوبة الجماعية هي جريمة ضد الإنسانية".

وحث الموقعون على البيان وزيرة الخارجية على اتخاذ خطوات في الأمم المتحدة، وخلافه من المحافل الدولية، لإنهاء هذه العقوبة الجماعية على الفلسطينيين، التي تصفها اتفاقيات جنيف للعام 1949، بجريمة حرب.

#مجلس العلاقات الدولية #الحصار الاسرائيلي #غزة

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