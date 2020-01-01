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قناة عبرية تكشف تفاصيل الاجتماع الاستثنائي لـ"الكابينت"

الأحد 10 مايو 2020 10:48 ص / بتوقيت القدس +2GMT
قناة عبرية تكشف تفاصيل الاجتماع الاستثنائي لـ"الكابينت"


القدس المحتلة / سما /

ناقش المجلس الوزاري المصغر "الكابينت" في جلسته الأخيرة، هجمات السايبر التي نفذتها إيران ضد مواقع مدنية الإسرائيلية، قبل حوالي أسبوعين.

وكشفت القناة الـ13 العبرية، صباح اليوم الأحد، أن الكابينت انعقد لبحث الهجمات السيبرانية التي استهدفت قبل حوالي أسبوعين، مواقع البنية التحتية للمياه في إسرائيل.

ولفتت القناة، إلى أن صحيفة "يديعوت أحرونوت" نسبت هذه الهجمات السيبرانية إلى إيران، في الوقت الذي لم تحدد فيه  المنظومة الأمنية الإسرائيلية، الجهة التي نفذت الهجوم.

وأشارت القناة العبرية، إلى أن الاجتماع عقد في ظل حالة من السرية، وتم الطلب الوزراء الأعضاء بالكابينت، بالتوقيع على تعهدات تلزمهم بالحفاظ على سرية الجلسة.

#الكابينت #ايران #هجوم

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