عودة طلاب فلسطينيي الخط الأخضر للمدارس

القدس المحتلة / سما /

يبدأ اليوم الأحد، عودة الطلاب من فلسطينيي الخط الأخضر إلى المدارس تدريجيًا، وذلك بعد اتفاق بين الجهات المحلية ووزارتي الصحة والتعليم في دولة الاحتلال.

وكانت اللجنة الخاصة برؤساء السلطات المحلية لفلسطينيي الخط الأخضر واتحاد لجان أولياء أمور الطلاب قد امتنعوا عن إرسال أبنائهم، الأسبوع الماضي للمدارس، ولكن بعد اجتماع عقد الخميس تقرر بدء عودتهم للدراسة.

ويتزامن ذلك مع بدء استعداد رياض الأطفال والحضانات، صباح اليوم، لاستقبال التلاميذ بشكل جزئي، بعد تعليق التعليم فيها لحوالي شهرين بسبب جائحة كورونا، وفق ما نقلت قناة مكان الإسرائيلية الناطقة بالعربية.

وستمتنع 700 حضانة أطفال خاضعة لمراقبة حكومية عن فتح أبوابها، احتجاجًا من أصحابها على "تجاهل وزارة المالية مطالبهم بتعويضهم عن الأضرار الفادحة التي لحقت بهم".