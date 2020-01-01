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أسعار الفواكه والخضروات اليوم الأحد

الأحد 10 مايو 2020 10:41 ص / بتوقيت القدس +2GMT
أسعار الفواكه والخضروات اليوم الأحد


غزة / سما /

أسعار الفواكه والخضروات اليوم الأحد 

الخضروات:

—-

البندورة: 1 ك = 1 شيكل

خيار بلدي:  6 ك = 10 شيكل

الخيار حمامات: 1 ك = 1 شيكل

بصل بلدي: 1 ك = 1 شيكل

بطاطا: 8 – 10 ك = 10 شيكل

بامية: 28 – 32 شيكل

ورق دوالي: 1ك = 8 شيكل

زيتاني: 15 شيكل

ليمون: 1ك =  4 شيكل

و3ك = 10 شيكل

باذنجان: 5 ك = 10 شيكل

كوسا: 5 – 6 ك = 10 شيكل

فليفلة: 6 شيكل

ملوخية: 5 ك = 10 شيكل

فاصولياء: 1ك = 7 شيكل

فلفل: 1 ك = 2 شيكل

قرع: 1ك = 3 شيكل

فقوس: 4 شيكل

خروش: 3 شيكل

بنجر: 1ك =  3 شيكل

يقطين: 1ك = 3 شيكل

الجزر: 1ك = 2 شيكل

لفت: 1ك = 1 شيكل

زهرة: 2 شيكل

ملفوف: 2 شيكل

—-

الفواكه:

عنب: 13 شيكل

بطيخ: 1ك = 3.5 شيكل

شمام : 1ك = 5 شيكل

فراولة: 1ك = 4 شيكل

موز: 1ك = 4 شيكل

تفاح: 1ك = 5 شيكل

تفاح أمريكي: 6 – 7 شيكل

أجاص: 4 شيكل

جوافة: 6 شيكل

أسكدنيا: 1 ك = 6 شيكل

خوخ: 1 ك = 5 شيكل

كيوي: 1 ك =  7 شيكل

برتقال أبوصرّة: 1 ك = 4 شيكل

برتقال شموطي: 4 ك = 10 شيكل

خرشوف: 4 شيكل

#الخضروات

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