رام الله / سما /

أبرزت الصحف الفلسطينية الثلاث (الحياة الجديدة، الأيام، القدس)، الصادرة صباح اليوم الاحد، في عناوينها تصريحات المدعية العامة للجنائية الدولية، التي أكدت فيها أن التحقيق بشأن فلسطين حيادي ومستقل ولن نتأثر بحملات التشويه الإسرائيلية.

وفيما يلي أبرز عناوين الصحف الثلاث:

* "الحياة الجديدة":

- عريقات: اجتماع للقيادة برئاسة الرئيس الخميس المقبل للإعلان عن برنامج واستراتيجية للرد على مخططات "الضم"

- الجنائية الدولية: التحقيق بشأن فلسطين حيادي ومستقل ولن نتأثر بحملات التشويه الإسرائيلية

- الأحمد: الرئيس طلب تشكيل لجنة لمتابعة تنفيذ الرد على قرارات "الضم"

- "الثوري": سنتعامل مع القرار العسكري الإسرائيلي حول حسابات الأسرى كقرار حرب

- الكيلة: لا إصابات جديدة بـ "كورونا" وتسجيل 39 حالة شفاء

- مبادرة خير في مخيم الدهيشة لإنقاذ حياة شاب

- خريشة: بيان رئاسي لمجلس حقوق الانسان يتناول انتهاكات الاحتلال وحصار شعبنا

- الشرطة تقبض على "حدث" اختلق قصة اختطافه نكاية بوالده

* "الأيام":

- لليوم الثاني .. لا إصابات جديدة بفيروس كورونا في فلسطين وتسجيل 39 حالة شفاء

- الرئيس يترأس اجتماعًا للقيادة الخميس لإعلان عن برنامج واستراتيجية الرد على خطط الضم بالضفة

- "فتح" والجبهة الشعبية تتفقان على إجراء حوار استراتيجي معمق يشمل كل القضايا

- "ثوري" فتح: سنتعامل مع القرار العسكري الإسرائيلي حول حسابات الأسرى كقرار حرب

- مستوطنون يقطعون أشجار زيتون في قرية المغير

- واشنطن: زيارة بومبيو إلى إسرائيل تهدف إلى تأكيد الدعم الأميركي لحكومتها الجديدة

- "كـورونــا" فـي العالــم: الـوفـيـات تتخـطـى الـ 279 ألفاً والإصابات تزيد على 4 ملايين

* "القدس":

- القيادة تعقد اجتماعا برئاسة الرئيس الخميس المقبل

- تشديد الخناق على بيت إكسا وإصابات بالرصاص في كفر قدوم

- لليوم الثاني على التوالي: لا إصابات جديدة بكورونا في فلسطين و39 حالة شفاء

- "الثوري": قرار إسرائيل حول حسابات الأسرى انتهاك لكافة الاتفاقيات

- تظاهرات في إسرائيل ضد تشكيل نتنياهو للحكومة الجديدة

- بيان لمجلس حقوق الإنسان يتناول انتهاكات الاحتلال والحصار

- إدانة هجمة الاحتلال ضد الاتحاد الأوروبي ومنظمات المجتمع المدني الفلسطينية