مؤيدو نتنياهو يبدأون حملة لشيطنة ماندلبليت

القدس المحتلة / سما /

رجّحت مصادر إسرائيلية اليوم الأحد، أن يبدأ بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي، ومؤيدوه، حملة مكثفة عبر شبكات التواصل الاجتماعي، لمهاجمة المدعي العام الإسرائيلي أفيحاي ماندلبليت، وذلك قبل أسبوعين من بدء محاكمة زعيم الليكود في اتهامات بالفساد.

ونقلت صحيفة يديعوت أحرونوت عن مصادر في مكتب ماندلبليت، أن أنصار نتنياهو سيعملون على تحويل ماندلبليت إلى متهم، قبل أن تبدأ المحاكمة في 24 من أيار/ مايو الجاري.

ووفقًا للمصادر، فإن الهجوم ضد ماندلبليت سيركز على إظهار أنه مجرم، بعد التقرير الذي كشف عنه حول إخفائه تقريرًا يدين غابي أشكنازي رئيس الأركان الإسرائيلي الأسبق، وذلك حين كان مدعيًا عامًا عسكريًا في قضية ما عرفت باسم "هارباز" عام 2010.

وسيتم التسويق على أن ماندلبليت لا يستحق قيادة الدعوى ضد نتنياهو، بعدما تبين أنه متورط بقضية خطيرة. وفق وصف مصادر مقربة من الليكود.

ومؤخرًا، نشر نشطاء يمينيون يعارضون الإجراءات القانونية ضد نتنياهو، مقطع فيديو يحرّض ضد ماندلبليت، وجاء فيه: "قرر المجرم دفن العدالة.. لن يفلت من الحقيقة، وسوف ندفنه في أعماق الأرض".

وقال مكتب ماندلبليت إنه يتم استغلال الشبكات الاجتماعية من خلال نقل معلومات مجتزأة ومتحيّزة بهدف تحريف الحقائق وتحويل التركيز إلى الاتهامات ضدّه بدلًا من التركيز على الاتهامات ضد نتنياهو.

فيما قالت الوزيرة ميري ريغيف من الليكود، والمقربة جدًا من عائلة نتنياهو "لقد حان الوقت لزعزعة أنظمة إنفاذ القانون، حان الوقت لأن تدرك أنظمة إنفاذ القانون أنها ليست فوق القانون".

وفي ذات السياق، تجتمع لجنة التصاريح يوم الأربعاء المقبل مع مراقب الدولة لعقد جلسة استماع حول طلب نتنياهو للحصول على قرض من رجال أعمال أو أقارب له لتمويل نفقاته القانونية بمبلغ 10 مليون شيكل.

وجرى رفض طلب نتنياهو سابقًا عدة مرات لأنه لم يكشف عن وضعه المادي.

وفي الأيام المقبلة، ستقرر المحكمة العليا فيما إذا كان سيسمح ببث محاكمة نتنياهو عبر الهواء مباشرة.