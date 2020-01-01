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في مكالمة مسرّبة.. أوباما يصف تعامل ترامب مع وباء كورونا بـ"الفوضوي"

الأحد 10 مايو 2020 09:00 ص / بتوقيت القدس +2GMT
في مكالمة مسرّبة.. أوباما يصف تعامل ترامب مع وباء كورونا بـ"الفوضوي"


وكالات

قال مصدر مطلع، إن الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما، وصف أسلوب تعامل الرئيس دونالد ترامب مع وباء كورونا بأنه "فوضوي"، وذلك في مؤتمر عبر الهاتف مع أعضاء سابقين في إدارته.

ونأى أوباما بنفسه إلى حد كبير عن الجدل الدائر حاليا حتى عندما جرى تحميله وإدارته الديمقراطية المسؤولية عن مجموعة متنوعة من المشكلات المتعلقة بتوفير إمدادات كافية لمحاربة الوباء الذي أودى بحياة ما يزيد على 75000 أمريكي.

ولكن خلال اتصاله يوم الجمعة مع 3000 عضو بجمعية تحمل اسمه وتضم من خدموا في إدارته، حث أوباما أنصاره على الوقوف خلف المرشح الديمقراطي للرئاسة جو بايدن الذي يسعى لإزاحة ترامب في انتخابات الثالث من نوفمبر 2020.

وكان موقع "ياهو نيوز" أول من نشر محتوى هذه المكالمة، لكن مصدرا مطلعا أكد لـ"رويترز" لاحقا صحة هذا المضمون.

وصرح أوباما بأن الانتخابات "مهمة للغاية لأن ما نواجهه ليس مجرد فرد أو حزب سياسي بعينه".

وأضاف: "نحن في معركة مع تلك التوجهات طويلة الأمد والتي تعني أن تكون أنانيا وصاحب عقلية قبلية ومثيرا للانقسام وتنظر للآخر بوصفه عدوا، وهو ما أصبح اتجاها أقوى داخل المجتمع الأمريكي".

#اوباما #ترامب #فيروس كورونا

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