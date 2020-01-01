إصابتان في إطلاق نار بالجليل

القدس المحتلة / سما /

أصيب فلسطينيان من داخل الخط الأخضر فجر اليوم الأحد، بعد تعرضهم لإطلاق نار في حادثين منفصلين بالجليل.

وبحسب قناة مكان الإسرائيلية الناطقة بالعربية، فإن أحد الشبان أصيب بجروح خطيرة جراء إطلاق النار عليه داخل قرية طرعان بالجليل الأسفل.

في حين أن الثاني وهو من سكان القرية ذاتها، أصيب بإطلاق نار خلال تواجده قرب مفرق "غولاني".

وتحقق الشرطة الإسرائيلية فيما إذا كانت هناك علاقة بين الحادثين.

وعصر أمس اعتقلت الشرطة 6 أشخاص بشبهة الضلوع في شجار مستمر منذ مساء الجمعة بين عائلتين، ما أسفر عن وقوع جرحى وأضرار في الممتلكات.

وكانت جريمة قتل مزدوجة هزت دالية الكرمل الليلة قبل الماضية، أدت لمقتل اثنين من سكان قرية عسفيا المجاورة.