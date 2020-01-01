  1. الرئيسية
  2. فلسطين 48

إصابتان في إطلاق نار بالجليل

الأحد 10 مايو 2020 08:58 ص / بتوقيت القدس +2GMT
إصابتان في إطلاق نار بالجليل


القدس المحتلة / سما /

أصيب فلسطينيان من داخل الخط الأخضر فجر اليوم الأحد، بعد تعرضهم لإطلاق نار في حادثين منفصلين بالجليل.

وبحسب قناة مكان الإسرائيلية الناطقة بالعربية، فإن أحد الشبان أصيب بجروح خطيرة جراء إطلاق النار عليه داخل قرية طرعان بالجليل الأسفل.

في حين أن الثاني وهو من سكان القرية ذاتها، أصيب بإطلاق نار خلال تواجده قرب مفرق "غولاني".

وتحقق الشرطة الإسرائيلية فيما إذا كانت هناك علاقة بين الحادثين.

وعصر أمس اعتقلت الشرطة 6 أشخاص بشبهة الضلوع في شجار مستمر منذ مساء الجمعة بين عائلتين، ما أسفر عن وقوع جرحى وأضرار في الممتلكات.

وكانت جريمة قتل مزدوجة هزت دالية الكرمل الليلة قبل الماضية، أدت لمقتل اثنين من سكان قرية عسفيا المجاورة.

الأكثر قراءة اليوم

القناة 12 : اسرائيل تعد لحدثٍ إستراتيجيٍّ كبيرٍ سيغير وجه المنطقة..

شاهد : فيديو سحل مواطن مصري في السعودية...

القضاء المصري يصدر حكمه في قضية "هرم مصر الرابع"

مصادر : إسرائيل طلبت عبر المخابرات المصرية وقف إطلاق الحوامات تجاه المستوطنات

تحديد موعد صرف الدفعة الاولى للمتضررين من كورونا في الضفة والقطاع

الاعلامي الحكومي بغزة: فتح معبر رفح البري الثلاثاء المقبل لعودة نحو 1500 شخص من العالقين بمصر

تغريدة لخامنئي عن "صلح الحسن" تثير التكهنات حول "مرونة بطولية" أمام واشنطن

الأخبار الرئيسية

860x484 (1)

صحيفة: مناقشات داخلية أوروبية لمعاقبة إسرائيل على ضم الأراضي الفلسطينية

اشتية : تمت إعادة فتح الحسابات لعائلات الأسرى والشهداء في البنوك الفلسطينية

صحيفة اسرائيلية: إسرائيل تبدأ اليوم بإقراض السلطة الفلسطينية مبلغ 800 مليون شيكل

الكرد

غزة: وفاة عضو مكتب سياسي بـ"حماس" إثر جلطة دماغية حادة

"غير عادية وسريعة": قناة عبرية تكشف تفاصيل زيارة بومبيو لإسرائيل.. فما علاقته برئيس الموساد!!