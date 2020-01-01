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قائد عسكري إسرائيلي : التنسيق الأمني مستمر وعلى مستوى عال

الأحد 10 مايو 2020 08:55 ص / بتوقيت القدس +2GMT
قائد عسكري إسرائيلي : التنسيق الأمني مستمر وعلى مستوى عال


القدس المحتلة / سما /

قال نائب قائد قوات جيش الاحتلال في منطقة رام الله، شمعون بن زخاريا، في مقابلة مع القناة السابعة العبرية، إن التنسيق الأمني بين أجهزة الأمن الفلسطينية وأجهزة الأمن الإسرائيلية، ما زال مستمرا ويمكن وصفه بالجيد.

وأضاف بن زخاريا أن التنسيق الأمني ازدادت وتيرته في ظل أزمة كورونا، حيث تقوم الأجهزة الأمنية الفلسطينية بالإشراف على تطبيق تعليمات وزارة الصحة الفلسطينية، وإقامة الحواجز في المناطق، التي أصيب بها أشخاص بكورونا.

وشدد على أن التنسيق الأمني بين الطرفين عال المستوى، ولكنه أشار إلى أن لجيش الاحتلال حرية العمل والحركة والاعتقال في المدن والبلدات والمخيمات الفلسطينية، سواء في ساعات النهار أو الليل، وذلك من أجل اعتقال المقاومين.

#اسرائيل #حماس #التنسيق الامني

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