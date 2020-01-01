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البحرين تمنع ندوة ضدّ التطبيع "بأوامر عليا"

الأحد 10 مايو 2020 08:51 ص / بتوقيت القدس +2GMT
البحرين تمنع ندوة ضدّ التطبيع "بأوامر عليا"


وكالات

منعت السلطات البحرينيّة، مساء السبت، حلقة حواريّة إلكترونيّة ضدّ التطبيع في الخليج العربي.

والندوة من تنظيم "الشباب الديمقراطي" و"الجمعية البحرينيّة ضد التطبيع"، وقطعت أثناء بثّها على منصّات التواصل الاجتماعي.

وكتب "الشباب الديمقراطي" في حسابهم على تويتر "نعتذر لكم على قطع الحلقة الحوارية ’التطبيع في الخليج’، حيث وردنا اتصال من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية،

يطالبنا بقطع الحلقة والتي بدأت بالفعل".

وبحسب الوزارة، عزا المسؤول الذي تحدّث إليهم إلغاء الندوة إلى "أوامر عليا".

وكان من المقرّر أن يتحدث في الندوة الروائي الفلسطيني مروان عبد العال، والباحث السعودي سلطان العامر، والكاتب العُماني محمد الشّحري، والأكاديمي الكويتي فهد المطيري، والصحافي البحريني رضي الموسوي.

وينظر إلى البحرين على أنها "بؤرة تطبيعيّة" مع إسرائيل في الخليج، رغم الحراكات الشعبية المعارضة ونشاطها الدؤوب. فالعام الماضي، انطلقت "ورشة المنامة" التطبيعيّة، التي مهّدت للخطة الأميركيّة لتسوية القضيّة الفلسطينيّة من البحرين، التي شهدت زيارة مسؤولين إسرائيليين خلال الفترة الماضية.

وشاعت، خلال الفترة الماضية، أنباء عن زيارة محتملة لرئيس الحكومة الإسرائيليّة، بنيامين نتنياهو، إلى البحرين، روّجت لها وسائل إعلام سعوديّة مثل صحيفة "الشرق الأوسط".

#البحرين #تطبيع #اسرائيل

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