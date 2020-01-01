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مسلحون يطلقون النار أمام بنك الاردن في قباطية

الأحد 10 مايو 2020 08:46 ص / بتوقيت القدس +2GMT
مسلحون يطلقون النار أمام بنك الاردن في قباطية


رام الله / سما /

قام مسلحون فجر اليوم، باطلاق النار بالهواء من أمام بنك الاردن في قباطية جنوب غرب جنين، وجاء ذلك بعد عدة ردات فعل محدودة نفذها مسلحون باطلاق النار نحو بنك القاهرة عمان في جنين مرتين متتاليتين، كما ما أُضرمت النيران صباح أول أمس في صراف آلي تابع للبنك بمدينة أريحا، وذلك احتجاجاً على قيام ادارة البنوك باغلاق حسابات الأسرى لديها وذلك استجابة لقرار اسرائيلي بذلك.

أكدت سلطة النقد أن حقوق أسر الأسرى والمحررين محفوظة لدى البنوك، وأنها ستنسق مع الحكومة حول ضمان استمرارية تلقيهم لمستحقاتهم.

جاء ذلك في بيان أصدرته مساء الجمعة، شددت خلاله على أن اللجنة المشكلة بقرار من رئيس الوزراء باشرت العمل على تحليل المخاطر التي تلحق بمستحقات ذوي الأسرى وانعكاسات الأمر العسكري الإسرائيلي على البنوك العاملة.

#قباطية #مسلحون #بنك الأردن #اسرى

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