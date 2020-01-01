صحيفة اسرائيلية: إسرائيل تبدأ اليوم بإقراض السلطة الفلسطينية مبلغ 800 مليون شيكل

القدس المحتلة / سما /

قالت صحيفة إسرائيل هيوم ان وزارة المالية الإسرائيلية، ستبدأ اليوم الأحد، تحويل 800 مليون شيكل للسلطة الفلسطينية، كقرض سيسدد على دفعات.

وبحسب صحيفة يسرائيل هيوم العبرية، فإن القرض سيتم تحويله على دفعتين بعد التوقيع على قرار بهذا الخصوص من قبل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير المالية موشيه كحلون، لمساعدتها في التغلب على الوضع الاقتصادي الذي تعيشه.

وكان ما يسمى "ممثل الدولة الإسرائيلي" أبلغ المحكمة العليا في تل أبيب منذ أيام إن المبلغ سيحول بسبب الانخفاض الحاد في الإيرادات الفلسطينية منذ أزمة فيروس كورونا، وأنه تم ذلك بتوجيهات من نتنياهو.

جاء ذلك في إطار رده على التماس قدم بمنع نقل الأموال للسلطة الفلسطينية بحجة أنها ستنقل لـ "الإرهاب".

وكانت وسائل إعلام عبرية ذكرت مؤخرًا أن السلطة الفلسطينية طلبت قرضًا ماليًا بـ 500 مليون شيكل لمواجهة الظروف الاقتصادية الحالية.