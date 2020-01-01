  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

صحيفة اسرائيلية: إسرائيل تبدأ اليوم بإقراض السلطة الفلسطينية مبلغ 800 مليون شيكل

الأحد 10 مايو 2020 08:39 ص / بتوقيت القدس +2GMT
صحيفة اسرائيلية: إسرائيل تبدأ اليوم بإقراض السلطة الفلسطينية مبلغ 800 مليون شيكل


القدس المحتلة / سما /

 قالت صحيفة إسرائيل هيوم ان وزارة المالية الإسرائيلية، ستبدأ اليوم الأحد، تحويل 800 مليون شيكل للسلطة الفلسطينية، كقرض سيسدد على دفعات.

وبحسب صحيفة يسرائيل هيوم العبرية، فإن القرض سيتم تحويله على دفعتين بعد التوقيع على قرار بهذا الخصوص من قبل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير المالية موشيه كحلون، لمساعدتها في التغلب على الوضع الاقتصادي الذي تعيشه.

وكان ما يسمى "ممثل الدولة الإسرائيلي" أبلغ المحكمة العليا في تل أبيب منذ أيام إن المبلغ سيحول بسبب الانخفاض الحاد في الإيرادات الفلسطينية منذ أزمة فيروس كورونا، وأنه تم ذلك بتوجيهات من نتنياهو.

جاء ذلك في إطار رده على التماس قدم بمنع نقل الأموال للسلطة الفلسطينية بحجة أنها ستنقل لـ "الإرهاب".

وكانت وسائل إعلام عبرية ذكرت مؤخرًا أن السلطة الفلسطينية طلبت قرضًا ماليًا بـ 500 مليون شيكل لمواجهة الظروف الاقتصادية الحالية.

#اسرائيل #السلطة #الاقراض #فيروس كورونا

الأكثر قراءة اليوم

القناة 12 : اسرائيل تعد لحدثٍ إستراتيجيٍّ كبيرٍ سيغير وجه المنطقة..

شاهد : فيديو سحل مواطن مصري في السعودية...

القبض على 5 شبان وفتاتين بحالة سكر وضبط مواد مخدرة داخل منزل

مصادر : إسرائيل طلبت عبر المخابرات المصرية وقف إطلاق الحوامات تجاه المستوطنات

القضاء المصري يصدر حكمه في قضية "هرم مصر الرابع"

تحديد موعد صرف الدفعة الاولى للمتضررين من كورونا في الضفة والقطاع

هذا آخر ما قاله طبيب مصري توفي بكورونا لزملائه (استمع)

الأخبار الرئيسية

860x484 (1)

صحيفة: مناقشات داخلية أوروبية لمعاقبة إسرائيل على ضم الأراضي الفلسطينية

الكرد

غزة: وفاة عضو مكتب سياسي بـ"حماس" إثر جلطة دماغية حادة

"غير عادية وسريعة": قناة عبرية تكشف تفاصيل زيارة بومبيو لإسرائيل.. فما علاقته برئيس الموساد!!

سفارتنا بالقاهرة: استئناف العمل بمعبر رفح من الثلاثاء للخميس لعودة العالقين إلى غزة

ابو مرزوق: هناك خطة إسرائيلية بدأت مع احتلال الضفة عام 67.. وهذا المطلوب لمواجهة مخططات الضم!