كورونا عالميا : اكثر من 279 ألف وفاة و4 مليون و84 ألف إصابة

وكالات

بينت أحدث الإحصاءات العالمية المعلنة حول جائحة كورونا المستجد- " كوفيد19"، حتى مساء السبت، أن الفيروس أودى بحياة 279,470 شخصاً في دول العالم، فيما بلغت حصيلة أعداد المصابين المعلن عنهم، اكثر من 4 مليون و84 ألف حالة مؤكدة، تعافى منهم نحو مليون و427 ألف مريض.

وعلى صعيد الدول العربية، فقد أعلنت 14 دولة، السبت، عن وفاة 49 شخصاً متأثرين بإصابتهم بالفيروس، وعن اكتشاف 5,417 إصابة جديدة مؤكدة، وذلك بانخفاض في الحصيلة اليومية للوفيات والاصابات مقارنة مع حصيلة الجمعة التي كانت 64 حالة وفاة، و5,728 إصابة مؤكدة، في 15 دولة عربية.

وتواصل جائحة كورونا تفشيها في 212 دولة وإقليم ومنطقة حول العالم، حيث اكتشف السبت، اكثر من 75 ألف إصابة جديدة، وأوقعت خلال الـ24 ساعة الأخيرة 3,494 حالة وفاة، حتى الآن، ولا تزال الولايات المتحدة الأمريكية تسجل الجزء الأكبر من عدد الوفيات العالمي، حيث أعلنت السبت عن 1,283 وفاة حتى اللحظة، ليرتفع بذلك عدد الوفيات لديها الى 79,898 شخصاً، محافظة بذلك على تصدرها على جميع دول العالم من حيث عدد الوفيات، وكذلك بعدد الاصابات التي بلغت حصيلتها حتى اللحظة نحو مليون و342 ألف شخص، منهم 20,018 إصابة جديدة حتى الآن. والأرقام القادمة من أمريكا مرشحة للزيادة في اي لحظة لعامل فرق الوقت بينها والشرق الأوسط.

بريطانيا التي تحتل المركز الثاني من حيث حصيلة الوفيات عالمياً، بلغت حصيلة الوفيات لديها 31,587 شخصاً، منهم 346 السبت، فيما بلغت حصيلة الإصابات لديها215,260 إصابة، منهم 3,896 حالة اكتشفت آخر 24 ساعة.

ايطاليا التي تحتل المركز الثالث، فسجلت السبت، 194 حالة وفاة، من مجموع 30.395 وفاة، فيما أعلنت عن اكتشاف 1,083 إصابة جديدة لترتفع بذلك حصيلة المصابين لديها إلى 218,268 حالة مؤكدة.

ولا تزال اسبانيا تستقر عند المركز الرابع مسجلة حصيلة وفيات بلغت 26,478 شخصاً منهم 179 السبت، وبلغ مجموع عدد المصابين لديها 262,783 شخصاً، منهم 2,666 في آخر 24 ساعة.

كما حافظت فرنسا على مركزها الخامس بحصيلة 26,310 وفاة، منهم 80 السبت، وحصيلة 176,658 إصابة، منهم 579 في آخر 24 ساعة.

البرازيل التي تعاني جراء سرعة تفشي الفيروس في البلاد، وأصبحت في الآونة الأخيرة تتقدم باستمرار في ترتيبها العالمي لتستقر منذ الخميس عند المركز السادس، بحصيلة وفيات بلغت 10,100 شخص، منهم 108 السبت، وبلغ اجمالي الإصابات لديها 148,670 حالة مؤكدة، منهم 2,778 في آخر 24 ساعة.

وبقيت بلجيكا مستقرة في المركز السابع مسجلة حصيلة وفيات بلغت 8,581 حالة، منهم 60 السبت، وحصيلة 52,596 إصابة، منهم 585 آخر 24 ساعة.

يليها ألمانيا التي تستقر عند المركز الثامن عالمياً، بحصيلة وفيات بلغت 7,543 شخصاً، منهم 33 السبت، وبحصيلة 171,264 إصابة، منهم 676 آخر 24 ساعة.

إيران التي لا تزال تستقر عند المركز التاسع بلغت حصيلة الوفيات لديها 6,589 شخصاً، منهم 48 السبت، فيما بلغت حصيلة الاصابات لديها 106,220 إصابة، منهم 1,529 آخر 24 ساعة.

كما ولا تزال هولندا تستقر عند المركز العاشر عالمياً، بحصيلة وفيات بلغت 5,422 شخصاً، منهم 71 الجمعة، وحصيلة اصابات تبلغ 42,093 إصابة، منهم 63 آخر 24 ساعة.

وتقدمت كندا السبت مركزا عالميا واحدا على حساب الصين وأصبحت تستقر عند المركز ال11، بحصيلة وفيات بلغت 4,690 شخصاً، منهم 121 السبت، كما سجلت 1،185 إصابة جديدة مؤكدة من مجموع 67,619 حالة في البلاد.

وتراجعت الصين، السبت، مركزا عالميا واحدا، وهي بؤرة تفشي الفيروس عالمياً، لتستقر عند المركز ال12، بحصيلة وفيات 4,633 دون أن تسجل السبت، ومنذ ايام عديدة ماضية، اي حالة وفاة، وتبلغ حصيلة الإصابات لديها 82,887 حالة، منهم تسجيل إصابة لشخص واحد فقط في آخر 24 ساعة.

49 وفاة و5,417 إصابة جديدة في 14 دولة عربية

وأوضحت الإحصاءات أن 9 دول عربية أعلنت السبت عن 49 وفاة جديدة بفيروس "كورونا"، هي: الإمارات، مصر، السعودية، الجزائر، الصومال، العراق، الكويت، قطر، وسلطنة عمان، فيما سجلت 5 دول عربية أخرى إصابات جديدة مؤكدة.

فقد سجلت الإمارات 11 حالة وفاة ليرتفع بذلك مجموع عدد الوفيات فيها إلى 185 شخصاً، كما سجلت 624 إصابة جديدة مؤكدة من مجموع 17,417 حالة حتى الآن.

وكذلك سجلت مصر وفاة 11 شخصاً، من مجموع 514 وفاة حتى الان، وعن تسجيل 488 إصابة جديدة ليصل بذلك عدد المصابين إلى 8,964 حالة.

وسجلت السعودية 10 حالات وفاة، من مجموع 239 وفاة في المملكة حتى الان، وعن تسجيل 1,704 إصابات جديدة، ليرتفع بذلك عدد المصابين إلى 37,136 شخصاً، وتشهد السعودية منذ اكثر من اسبوعين ماضيين، تسجيل أعداد مصابين تتخطى حاجز الألف كل 24 ساعة.

وسجلت الجزائر وفاة 6 أشخاص، ليرتفع بذلك مجموع عدد الوفيات فيها إلى 494 شخصاً، فيما سجلت 189 إصابة جديدة مؤكدة من مجموع 5,558 حالة حتى الآن.

وسجلت الصومال وفاة 4 أشخاص، ليرتفع بذلك مجموع عدد الوفيات فيها إلى 48 شخصاً، فيما سجلت 69 إصابة جديدة مؤكدة من مجموع 997 حالة حتى الآن.

العراق من جانبها سجلت وفاة 3 أشخاص، ليرتفع بذلك مجموع عدد الوفيات لديها إلى 107 أشخاص، فيما سجلت 76 إصابة جديدة مؤكدة من مجموع 2,679 حالة حتى الآن.

كما سجلت الكويت حالتي وفاة ليرتفع بذلك مجموع عدد الوفيات فيها إلى 49 شخصاً، كما سجلت 514 إصابة جديدة مؤكدة من مجموع 7,623 حالة حتى الآن.

كما سجلت قطر، وفاة شخص واحد، من مجموع 13 وفاة في البلاد، كما سجلت 1,130 إصابة جديدة ليرتفع بذلك عدد المصابين إلى 21,331 شخصاً.

وكذلك سجلت سلطنة عمان حالة وفاة لشخص واحد، ليرتفع بذلك مجموع عدد الوفيات فيها إلى 17 شخصاً، كما سجلت 112 إصابة جديدة مؤكدة من مجموع 3,224 حالة حتى الآن.

وعلى صعيد الدول العربية التي لم تشهد السبت، حالات وفاة، ولكنها سجلت اصابات جديدة على أراضيها، فقد سجلت البحرين 330 إصابة جديدة من مجموع 4,774 حالة، توفي منهم 8 أشخاص حتى الآن.

وسجلت المغرب 199 إصابة جديدة، لترتفع بذلك حصيلة المصابين إلى 5,910 حالات، توفي منهم 186 شخصاً حتى الآن.

وسجلت جيبوتي 54 إصابة جديدة، لترتفع بذلك حصيلة المصابين إلى 1,189 حالة، توفي منهم 3 أشخاص حتى الآن.

الأردن سجلت 14 إصابة جديدة، لترتفع بذلك حصيلة المصابين إلى 522 حالة، توفي منهم 9 أشخاص حتى الآن.

واخيرا سجلت لبنان 13 إصابة جديدة، من مجموع 809 إصابات، توفي منهم 26 أشخاص حتى الآن