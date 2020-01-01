حالة الطقس : ارتفاع طفيف على درجات الحرارة

رام الله / سما /

توقعت دائرة الارصاد الجوية أن يكون الجو اليوم الأحد ربيعياً لطيفاً نهاراً في معظم المناطق، وباردا نسبياً ليلاً خاصة فوق المرتفعات الجبلية، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة مع بقائها أقل من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج.

هذه الليلة: يكون الجو غائماً جزئياً وباردا نسبيا في المناطق الجبلية معتدلا في بقية المناطق، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

الاثنين: يكون الجو معتدلاً فوق المرتفعات الجبلية وحاراً نسبياً في بقية المناطق نهاراً، وفي ساعات الليل يكون الجو باردا نسبياً خاصة فوق المرتفعات الجبلية، حيث يطرأ ارتفاع آخر درجات الحرارة لتصبح حول من معدلها السنوي العام، والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

الثلاثاء: يكون الجو حارا نسبيا فوق المرتفعات الجبلية وحاراً في بقية المناطق نهارا وفي ساعات الليل يكون الجو معتدلا فوق معظم المناطق، حيث يطرأ ارتفاع آخر درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 4-5 درجات مئوية، والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

الأربعاء: يكون الجو حارا فوق معظم المناطق نهارا وفي ساعات الليل يكون الجو معتدلا فوق معظم المناطق، حيث يطرأ ارتفاع آخر درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 6 درجات مئوية، والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.



هذا وتحذر دائرة الأرصاد الجوية المواطنين خاصة يومي الثلاثاء والأربعاء من خطر:

1- التعرض المباشر لأشعة الشمس لفترات طويلة خاصة خلال ساعات الذروة.

2- خطر اندلاع الحرائق في مناطق الأعشاب الجافة.